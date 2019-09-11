В США рассказали, когда присоединятся к нормандскому формату

Уильям Тейлор / Фото Reuters

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который ранее заметил признаки того, что Российская Федерация хотела бы уйти с Донбасса, рассказал, когда США приобщатся к переговорам по обеспечению мира в Украине.

По словам Тейлора, и США, и Великобритания очень заинтересованы в том, чтобы помочь Украине.

"Поэтому когда запрос будет получен, мы будем заинтересованы. Джон Болтон (экс-советник президента США по национальной безопасности, - ред.) был здесь в Киеве и разговаривал именно об этом. И он сказал буквально то же: если народ Украины пожелает, чтобы мы присоединились, мы заинтересованы рассмотреть такую ​​возможность", - сказал Тейлор в интервью Голосу Америки.

"Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если ныне действующий "нормандский формат", "нормандская четверка" не даст результатов - а они хотят результатов - тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Великобританию присоединиться", - добавил он.

Временный поверенный в делах США в Украине уточнил, что официального запроса пока что не поступало.

Напомним, ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подтвердил готовность Белого дома к присоединению к переговорам в нормандском формате по урегулированию военного конфликта на Донбассе.