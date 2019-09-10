Старика Болтона выбросили за борт: в Белом доме определились с заменой

В Белом доме нашли замену Джону Болтону / Reuters

Во вторник, 10 сентября, 70-летний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который в конце августа приезжал в Киев и согласовал кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины, оказался выброшенным за борт большой политики – Дональд Трамп его уволил.

"Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений, и поэтому я попросил Джона уйти в отставку", - сообщил 73-летний президент Соединенных Штатов.

При этом в Белом доме рассказали, кто займет место уволенного с поста советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Отмечается, что исполняющим обязанности советника по нацбезопасности станет Чарли Каппермен. Он был заместителем Болтона, передает ТАСС.

Читайте такжеБолтон рассказал, когда и где состоится встреча Трампа и ЗеленскогоНапомним, 27 августа во время визита в Киев советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не исключил участия США или Великобритании в "нормандском формате" переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Болтон уточнил, что возможность участия США в переговорах президент Украины Владимир Зеленский может обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Варшаве.

"Нормандский формат" может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и - я уверен - Великобритания - будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти - какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать", - сказал тогда Болтон.