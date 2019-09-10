Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Болтона

Президент США в понедельник 10 сентября заявил Болтону, что не нуждается в его услугах.
Президент США Дональд Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона.
О своем решении он обьявил на своей странице в Twitter.
"Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений, и поэтому я попросил Джона уйти в отставку", - сообщил Трамп.
Президент США поблагодарил Болтона за его работу и заявил, что назовет нового советника по национальной безопасности уже на следующей неделе.
Напомним, Джон Болтон занимал должность советника с апреля 2018 года. Он выступал за ужесточение санкций против России, вмешательство Вашингтона в конфликт в Сирии и был приверженцем выхода США из ядерной сделки с Ираном.
Ранее у Трампа возложили надежду на Зеленского.