Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Болтона

Джон Болтон уволен с поста советника по нацбезопасности США / Reuters

Президент США Дональд Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона.

О своем решении он обьявил на своей странице в Twitter.

"Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений, и поэтому я попросил Джона уйти в отставку", - сообщил Трамп.

Президент США поблагодарил Болтона за его работу и заявил, что назовет нового советника по национальной безопасности уже на следующей неделе.

Напомним, Джон Болтон занимал должность советника с апреля 2018 года. Он выступал за ужесточение санкций против России, вмешательство Вашингтона в конфликт в Сирии и был приверженцем выхода США из ядерной сделки с Ираном.

Ранее у Трампа возложили надежду на Зеленского.