Оживление нормандского формата: у Трампа возложили надежду на Зеленского

Помпео надеется, что нормандский формат возродится после смены руководства в Украине / Фото: Reuters

Нынешняя политика США заключается в том, чтобы дать Офису президента Украины Владимира Зеленского шанс выйти из тупика с Москвой в существующих переговорных рамках. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

Госсекретарь надеется, что новое украинское руководство, которое призывает к возобновлению переговоров с президентом России Путиным в рамках нормандского формата, сможет вдохнуть новую жизнь в этот старый процесс, пишет The Daily Signal.

"Мы очень хотим найти правильный выход. Мы надеемся, что это возможно решить, и нормандский формат возродится после смены руководства в Украине", – подчеркнул Помпео.

По словам госсекретаря США, поддержка диалога с Россией необходима и для прекращения войны в Украине, и для сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом.

В свою очередь, советник по нацбезопасности США Джон Болтон, который в августе посетил Украину, считает, что президент Зеленский не должен "спешить мириться" с Путиным.

"Я не думаю, что есть какая-то причина спешить с тем или иным действием", - сказал тогда Болтон.

Читайте такжеСоветник Трампа рассказал о возможности участия США в "нормандском формате"Как известно, США не участвуют в переговорах по решению вооруженного конфликта на востоке Украины в нормандском формате. Встречи проходят в четырехстороннем формате президентов Украины, Франции, России, а также канцлера Германии.

Напомним, 3 сентября в Берлине состоялись переговоры советников лидеров "нормандского формата". Россию на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, Украину - глава МИД Украины Вадим Пристайко. Во время встречи стороны обсуждали исполнение конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне. Среди конкретных вещей, которых нужно достичь, Пристайко назвал Станицу Луганскую, о разведении сил в которой и еще в двух других местах лидеры договорились еще в 2016 году. Дата встречи лидеров "нормандского формата", по словам министра, будет решена после того, как политические советники представят результаты переговоров каждый в своей стране.

Ранее президент Владимир Зеленский выразил твердую убежденность в том, что проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках нормандского формата уже нынешней осенью.