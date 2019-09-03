Стало известно, о чем говорили советники лидеров нормандского формата в Берлине

3 сентября 2019, 06:46

Дата встречи самих лидеров "нормандского формата" будет определена после того, как советники представят результаты переговоров каждый в своей стране.

Вадим Пристайко
На встрече Украину представлял Вадим Пристайко / УНИАН

В ночь на 3 сентября в Берлине завершились переговоры советников лидеров "нормандского формата". Россию на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, Украину - глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"В Киеве уже полночь, а в Берлине только-только завершились переговоры в Нормандском формате: первые, кто узнает о достигнутых результатах от Министра иностранных дел Вадима Пристайко - как всегда, наши журналисты. Спасибо за Ваше терпение", - написал в Твиттере посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Тем временем министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что во время встречи в "нормандском формате" на уровне политических советников в Берлине обсуждали исполнение конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне. Среди конкретных вещей, которых нужно достичь, дипломат назвал Станицу Луганскую, о разведении сил в которой и еще в двух других местах лидеры договорились еще в 2016 году.

"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить, все, будут имплементированы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", - цитирует Пристайко Укринформ.

Дата встречи лидеров "нормандского формата", по словам министра, будет решена после того, как политические советники представят результаты переговоров каждый в своей стране.  Пристайко считает, дополнительные подготовительные встречи, в частности, на уровне глав МИД, не нужны.

Читайте такжеНовый глава МИД пообещал за полгода кардинально продвинуться в решении конфликта на ДонбассеВ то же время, он сообщил, что во время переговоров речь не шла об обмене заложниками и пленными, о миротворческой миссии на Донбассе, о "дорожней карте" выполнения Минских договоренностей, которую договаривались разработать во время последнего саммита осенью 2016 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский выразил твердую убежденность в том, что проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках нормандского формата уже нынешней осенью. 

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Донбасс Станица Луганская нормандский формат Владислав Сурков Вадим Пристайко новости Украины
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