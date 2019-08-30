Кто все эти люди: кому Верховная Рада доверила управление страной

Помимо голосования за руководство парламентом, депутаты избрали премьер-министра, вице-премьеров, министров Кабмина, генпрокурора и главу СБУ. Кто эти люди, которым доверили ключевые посты в Кабмине и силовом блоке, разбирался Главред.

Премьер-министр - Алексей Гончарук

Алексей Гончарук / УНИАН

Родился 7 июля 1984 года (35 лет) в Городне Черниговской области. Там он окончил среднюю школу, после чего с 2001 по 2006 год учился в Институте права им. Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получив квалификацию магистра права. Также Гончарук окончил Академию государственного управления при президенте Украины. Кроме того, Гончарук - выпускник Aspen Institute Киев и программы Киево-Могилянской бизнес-школы "Стратегический архитектор".

Гончарук имеет научную степень доктора философии в области права, является членом Национального инвестиционного совета (с 21 июня 2019) и членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (с 25 июня 2019).

Читайте такжеАлексей Гончарук: что известно о новом премьер-министре УкраиныРанее он был внештатным советником бывшего Министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко (который отличился в инциденте с синими шапками на экономическом форуме в Давосе) и советником первого вице-премьер-министра - Министра экономического развития и торговли Степана Кубива, который в свое время был представителем президента Петра Порошенко в парламенте. Председатель третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины". С сентября 2015 и до назначения на должность замглавы ОП Гончарук был председателем независимого экспертно-аналитического центра Офис эффективного регулирования (BRDO).

В 2014 году Гончарук баллотировался в депутаты ВР первым номером по списку партии Сила людей, но после проигрыша политсилы на выборах вышел из ее состава.

До назначения главой правительства работал заместителем главы Офиса президента. Практически всегда сопровождал президента в составе официальных делегаций и присутствовал во время обсуждений экономических вопросов.

Но несмотря на кристально чистую репутацию, в июле ресурс Наші гроші связал Гончарука со скандалом с увольнением руководства Антимонопольного комитета. Тогда Зеленский своим указом убрал с должностей госуполномоченную АМКУ Агию Загребельскую, трех ее коллег, но оставил при должности главу АМКУ Юрия Терентьева. Причем его не уволили как раз после встречи Терентьева с Гончаруком.

Глава Службы безопасности Украины – Иван Баканов

Иван Баканов / УНИАН

Родился 2 мая 1974 года (45 лет) в Кривом Роге. Друг детства Владимира Зеленского, с которым вместе учился, а впоследствии вместе работал над проектами Квартала-95.

На официальном сайте СБУ сообщается о том, что Баканов окончил КНЭУ им. Гетьмана (1997) и Академию труда, социальных отношений и туризма (2006).

С 25 января 2013 года Баканов является руководителем ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 — руководителем ООО "Студия Квартал-95". По данным СМИ, учредителем ООО "Квартал-95" значится Green Family Ltd, зарегистрированная в кипрском городе Никосия. Руководителями этой фирмы являются Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.

Со 2 декабря 2017 года до 27 мая 2019 Баканов был председателем созданной сторонниками Зеленского партии "Слуга народа". Во время предвыборной кампании руководил штабом Зеленского.

Читайте такжеСпецоперация СБУ на Одесской таможне продолжается – 2:0 в пользу Баканова22 мая 2019 года Указом президента Украины Владимира Зеленского № 316/2019 был назначен первым заместителем председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины. 28 мая 2019 года назначен членом СНБО Украины. 29 мая 2019 года назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ. За несколько дней до назначения получил звание лейтенанта (хотя, по данным СМИ, даже не служил в армии и не состоял на воинском учете).

Член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (с 16 июля 2019).

До назначения главой СБУ исполнял обязанности руководителя спецслужбы. Будучи на должности, уже успел угодить в скандал – Баканов не подал электронную декларацию о доходах.

Вместе с женой растят сына.

Генеральный прокурор Украины - Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка / УНИАН

Родился 14 октября 1976 года (42 года) в поселке Зеленогорское Одесской области.

В 1998 году окончил частный Международный Соломонов университет.

С 1998 по 2001 - главный консультант зам. начальника управления законодательства по правосудию, охраны правопорядка и обороны; заместитель директора Департамента законодательства о правосудии, уголовного и процессуального права и об административной ответственности Министерства юстиции; заместитель начальника отдела Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний.

В 2001-2002 гг. - заместитель директора Департамента законодательства о правосудии, уголовного и процессуального права и об административной ответственности Министерства юстиции Украины.

В 2002-2003 гг. - директор Центра правовой реформы и законопроектных работ при Министерстве юстиции Украины.

Читайте такжеКто такой Руслан Рябошапка и превратится ли он в марионетку ЗеленскогоС декабря 2003 по июнь 2010 возглавлял Департамент законодательства о правосудии, правоохранительной деятельности и антикоррупционной политики Министерства юстиции Украины. Глава делегации Украины на заседаниях пленарных съездов Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

21 июня 2010 назначен директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабинета Министров Украины. В феврале 2011-го Кабмин ликвидировал должность уполномоченного и Бюро по вопросам антикоррупционной политики.

С февраля 2011 по октябрь 2013 был заместитель директора Департамента юридического обеспечения Секретариата Кабинета Министров Украины.

С октября 2013 по март 2014 руководил Департаментом анализа антикоррупционной политики в неправительственной организации "Transparency International Украина".

С марта 2016 по июнь 2017 - Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

На выборах президента Украины 2019 был советником Зеленского.

С 21 мая 2019 года Рябошапка назначен заместителем Главы Администрации Президента Украины Владимира Зеленского, а с 25 июня - председателем Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Министр обороны - Андрей Загороднюк

Андрей Загороднюк / УНИАН

Родился в 1977 году. Имеет диплом с отличием Оксфордского университета (финансы) и диплом права Киевского национального университета.

С 2005 возглавляет компанию Discovery Drilling Equipment.

С началом российской агрессии на Донбассе возглавляемая Андреем Загороднюком компания поставляла украинским войскам буржуйки и машины скорой помощи, которые они изготавливали из бронированных инкассаторских машин. В 2015-м он возглавил проектный офис реформ при Министерстве Обороны Украины и находился на этом посту до 2017 года.

Андрей Загороднюк называет себя "нефтяником в третьем поколении". Отец Андрея Загороднюка, Павел, с 1991 года является руководителем и совладельцем концерна Nadra Group. Также отец Загороднюка является членом правления Укрнафты.

Министр иностранных дел - Вадим Пристайко

Вадим Пристайко / УНИАН

Родился 20 февраля 1970 года (49 лет) в Килии в Одесской области.

В 1994 году окончил Киевский политехнический институт, в 1998 году — магистратуру Украинской академии внешней торговли.

Начиная с 1994 года начал работу на дипломатической службе.

С 1994 по 1997 год работал главным экономистом, начальником отдела, заместителем начальника Управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины.

С 1997 по 2000 год был заместителем заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления МИД Украины.

С 2000 по 2001 год — консул Генерального консульства Украины в Сиднее.

С 2001 по 2002 год — главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.

С 2002 по 2006 год — советник по политическим вопросам, временный поверенный (2003—2004, 2005—2006) в делах Украины в Канаде.

В 2007—2009 годах — заместитель директора департамента НАТО МИД Украины.

С 2009 по 2012 год — советник-посланник, заместитель руководителя миссии Посольства Украины в США.

С 2012 по 2014 год — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде, с 28 декабря 2012 по 29 октября 2014 года — представитель Украины при ИКАО (Международная организация гражданской авиации).

С декабря 2014 года — заместитель министра иностранных дел Украины — руководитель аппарата.

Был заместителем главы Офиса президента. Женат, воспитывает двоих сыновей.

Министр здравоохранения - Зоряна Скалецкая (Черненко)

Зоряна Черненко / УНИАН

Глава правления Украинской медико-правовой ассоциации, ведущий эксперт Реанимационного пакета реформ по вопросам медицинской реформы. Член Всемирной ассоциации медицинского права. Является преподавателем Киево-Могилянской академии.

Министр внутренних дел - Арсен Аваков

Арсен Аваков / УНИАН

Родился 2 января 1964 (55 лет) года в Баку (Азербайджан). По образованию - инженер-системотехник.

Политическую карьеру начал еще в 2002 году, когда был избран членом исполнительного комитета Харьковского городского совета. На президентских выборах в 2004 году возглавлял харьковский штаб Виктора Ющенко.

После победы Ющенко, в 2005 году его указом Аваков был назначен главой Харьковской областной государственной администрации. Тогда же, в 2005-м, стал членом президиума партии Наша Украина.

В 2010 году произошел первый громкий скандал - Авакова уволили с должности главы ХОГА в связи с использованием им админресурса во время выборов президента. Тогда Аваков назвал такое решение незаконным. Однако после победы на президентских выборах Виктора Януковича, сам написал заявление об отставке.Спустя пять лет, в 2010 году, Аваков стал членом Батькивщины и возглавил Харьковскую областную организацию партии. Претендовал на должность мэра Харькова, но со скандалом проиграл Геннадию Кернесу.

В 2012 году стал народным депутатом от Батькивщины, а в 2014 году стал министром внутренних дел сначала в правительстве Арсения Яценюка, а позднее сохранил должность и при премьере Владимире Гройсмане.

Аваков женат, есть сын Александр.

К слову, в 2015 году из-за сына Аваков "засветился" в коррупционном скандале. Тогда МВД закупило пять тысяч рюкзаков для Национальной гвардии. Их стоимость была завышенной, а качество не соответствовало стандартам. В результате государству нанесли ущерб в размере свыше 14 млн грн. В начале ноября 2017 года представители НАБУ задержали подозреваемого по этому делу Александра Авакова, но уже в 2018 году дело против сына Авакова было закрыто.Кроме того, во время каденции главы МВД произошел ряд резонансных убийств – журналиста Павла Шеремета, адвоката Ирины Ноздровской и херсонской активистки Екатерины Гандзюк – которые так и не были расследованы.

Также на волоске от отставки Аваков оказался после истории с перестрелкой полицейских в Княжичах под Киевом. Тогда, в декабре 2016 года, в перестрелке между сотрудниками Госохраны и группой захвата спецподразделения погибли пять правоохранителей. Это событие вызвало общественный резонанс, однако до сих никто, включая Авакова, так и не понес наказания за произошедшее.

Министр финансов - Оксана Маркарова

Оксана Маркарова / УНИАН

Родилась 28 октября 1976 года (42 года) в Ровно. Имеет диплом магистра экологии Киево-Могилянской академии. Во время учебы работала

В Международной фундации избирательных систем и в консалтинговой компании Chemonics Intl. Inc. В 2000 году в США проходила практику в офисе Мирового банка в Вашингтоне, в группе банков и финансовых рынков Европы и Центральной Азии. В 2001 году училась в университете Индианы, где получила степень магистра в сфере международных публичных финансов и торговли с отличием. Получила награду лучшего международного студента на курсе.

В марте 2015 года была назначена замминистра финансов, руководителем аппарата Минфина, а в апреле 2016 года стала первым замом министра финансов, нынешнего секретаря СНБО Александра Данилюка. После его отставки стала и.о. министра финансов, а с декабря 2018 была назначена парламентом министром финансов.

Маркарова замужем за банкиром и бизнесменом Даниилом Волынцом. В семье министра четверо детей – двое общих и две дочери Волынца от первого брака.

Ранее глава Минфина, по данным СМИ, несколько лет подряд сотрудничала с находящимися в розыске близкими соратниками Виктора Януковича –братьями Клюевыми. По данным Следствия.Инфо, речь идет о приватизации Запорожского завода полупроводников. Посредством этого завода впоследствии выводились средства из госбюджета. Именно группа компаний ІТТ, которой до назначения в Минфин руководила Маркарова, как утверждают журналисты, способствовала приватизации завода. Хотя сама Маркарова этот факт отрицает.

Министр образования - Анна Новосад

Анна Новосад / facebook.com/anja.novosad

Родилась 28 июля 1990 года (29 лет) в городе Ладыжин Винницкой области.

Училась в Украинском гуманитарном лицее при КНУ имени Тараса Шевченко, который закончила в 2007 году. После поступила в Киево-Могилянскую академию, где изучала политологию. Получив в 2011 году степень бакалавра, уехала на учебу за границу. Будучи стипендиаткой Фонда Открытого Общества (Фонд Сороса) поступила в Университет Маастрихта в Нидерландах. Через два года получила степень магистра европейских студий.

Параллельно, в 2012-2013 годах, в рамках Украинской-Канадской Парламентской Программы, Анна Новосад стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии.

С марта 2014 года стала работать в Министерстве образования и науки Украины. Сначала занимала должность советника Министра образования и науки Сергея Квита. С ноября 2014 по декабрь 2017 - возглавляла управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН. С декабря 2017 года была назначена на должность генерального директора директората стратегического планирования и европейской интеграции МОН.

На выборах в парламент баллотировалась по списку Слуги Народа.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства - Тимофей Милованов

Тимофей Милованов / facebook.com/ Тимофей Милованов

Родился 15 марта 1975 года (44 года) в Киеве. Учился в КПИ и Киево-Могилянской академии.

В 1999 году получил степень магистра экономики в Киевской школе экономики.

Доцент экономики в Питтсбургском университете, почетный президент Киевской школы экономики.

С 7 июля 2016 года - Член Совета НБУ, с октября 2016 года – замглавы Совета НБУ. По некоторым данным, в НБУ Милованов мог попасть благодаря экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой.

К слову, именно под его руководством Милованова Слуга народа проводила для новых депутатов обучение в Трускавце.

Министр инфраструктуры - Владислав Криклий

Владислав Криклий

Родился 23 ноября 1986 года (32 года) в Киеве. Магистр экономики КНУ имени Тараса Шевченко, кандидат экономических наук.

С ноября 2015 – начальник Главного сервисного центра МВД.

На парламентских выборах 2019 года прошел в новую Верховную Раду по спискам Слуги народа. Женат.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Родился 19 апреля 1981 года (38 лет) в Сумах.

В 2003 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности - международное право. Кандидат юридических наук. С того же года - атташе Службы главного юридического советника Министерства иностранных дел Украины.

В 2004-2005 гг. - аспирант кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2005 году - третий секретарь управления юридического обеспечения МИД Украины. В 2005-2009 гг. - третий, второй секретарь постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене (по вопросам ОБСЕ).

В 2010-2012 гг. - первый секретарь, советник, начальник отдела департамента секретариата министра иностранных дел Украины.

В 2013-м - советник вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко по гуманитарным вопросам.

С 2013 года - возглавляет Фонд культурной дипломатии UART.

В июне 2014 вернулся на работу в министерство иностранных дел по приглашению министра Павла Климкина на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. Занялся созданием стратегических коммуникаций МИД Украины, внедрением в работу министерства современных технологий коммуникаций и формированием публичной дипломатии Украины.

9 апреля 2016 года назначен Постоянным представителем Украины в Совете Европы. Приоритетами в должности стали защите прав человека в оккупированном Россией Крыма, привлечение Совета Европы в реализации реформ в Украине и противодействие безусловном возвращению российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Также усилил культурное присутствие Украины в Страсбурге.

Женат на Евгении Кулебе, основательнице проекта Город-сад, который обустроил сквер Небесной Сотни в Киеве

Вместе супруги растят сына и дочь.

Вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации - Михаил Федоров

Михаил Федоров / Фото: svobodnaya.academy

Родился 21 января 1991 года (28 лет) в городе Васильевка Запорожской области.

Выпускник Запорожского университета (факультет социологии и управления). В 2012 году был избран "студенческим мэром" Запорожья. С сентября 2018 года по декабрь 2018 - в рамках консалтинговой деятельности занимал должность операционного директора проекта "Суперлюди". Окончил Высшую политическую школу, образовательную школу представителей НАТО в Украине, получал стипендию от ОБСЕ в рамках процессов мониторинга за экологией Запорожья.

Федоров является специалистом в таргетировании рекламы в интернете и социальных сетях. Во время президентской гонки он был ответственным за диджитал-составляющую избирательной кампании Зеленского. Именно он выстроил онлайн-коммуникацию команды Зеленского и сеть ее страниц в соцсетях. За это он и его команда получили награды в семи номинациях ежегодной премии Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Polaris Awards. Он также является фигурантом журналистского расследования о возможных нарушениях порядка финансирования избирательной кампании. В частности, по данным ресурса Наші гроші, Федоров получал деньги для поддержки интернет-ресурсов от Сергея Шефира не через официальные счета избирательного фонда Зеленского, а наличными в офисе ЗеКоманды. При этом бюджет на интернет-рекламу только во втором туре составил почти 300 тыс. $.

Политическую карьеру Федоров начинал еще в 2014 году, когда на выборах в Верховную Раду баллотировался кандидатом в народные депутаты от партии "5.10".

В 2019 году прошел в парламент по списку Слуги Народа.

Женат, воспитывает дочь.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины - Алексей Оржель

Алексей Оржель / Фейсбук А.Оржеля

Родился 26 января 1984 года (35 лет) в Киеве.

Окончил Институт энергосбережения и энергоменеджмента Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт", получил степень магистра по специальности "Энергетический менеджмент". Участник специализированных конференций и семинаров. С 2006 по 2014 год работал на различных должностях в Национальном регуляторе в сфере энергетики. С 2014 года работает в частном секторе.

Вместе с Алексеем Гончаруком работал в независимом экспертно-аналитическом центре Офиса эффективного регулирования (BRDO). Поговаривают, что именно Гончарук привел его в партию Слуги Народа, в списке которой он попал в парламент.

Министр юстиции – Денис Малюська

Денис Малюська / Левый берег

Родился 19 ноября 1981 года (37 лет) в городе Дунаевцы Хмельницкой области. Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на специальности "правоведение". Также окончил Университет Лондона.

Долгое время работал юристом, специализируясь в вопросах регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства. Основал в 2004 году адвокатское объединение Бизнес-право.

В 2010 году Малюська был назначен консультантом по развитию частного сектора Группы Всемирного банка. На этой должности он оказывал техническую поддержку правительствам Украины и стран Центральной Азии. Впоследствии был избран заместителем председателя правления BRDO.

В Раду также прошел по списку Слуги Народа. Женат, воспитывает четверых детей – трех дочерей и сына.

Министр развития громад и территорий Украины - Алена Бабак

Алена Бабак

Родилась 27 сентября 1969 года (49 лет) в Кривом Роге. Окончила Киевский государственный педагогический институт иностранных языков по специальности "Иностранные языки" с присвоением квалификации учителя иностранных языков (английского и французского) с отличием.

В 1996 году стала победителем конкурса на получение гранта на обучение в США при поддержке фонда Эдмунда Маски и в 1998-м получила квалификацию магистра по специальности "Бизнес администрирование" и специализации "финансы" Олд Доминион Университета (штат Вирджиния, США).

С 1998 и по настоящее время — частный предприниматель, руководитель международных проектов, старший специалист по вопросам ценообразования и финансового управления в жилищно-коммунальной сфере и сфере местного развития. С 2004 и до сих пор является членом правления и соучредителем Всеукраинской благотворительной организации "Институт местного развития", где является специалистом по финансовому управлению и ценообразованию в жилищно-коммунальной сфере. Имеет 30 научных трудов по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства и регулирования деятельности субъектов естественных монополий.

Член рабочей группы по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

25 декабря 2018 года была включена в список лиц, в отношении которых Россия ввела санкции.

Народный депутат 8-го созыва от партии Самопомощь. Является фигурантом коррупционного расследования – по данным сайта Наші гроші Бабак не задекларировала одну из своих фирм.

Растит сына и дочь.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины - Владимир Бородянский

Владимир Бородянский / Униан

Родился 15 января 1974 года (45 лет) в городе Новый Роздол Львовской области.

В 1997 году окончил финансово-экономический факультет по специальности "Финансы и кредит" Киевского национального экономического университета.

С 1998 года — коммерческий директор газеты "Московский комсомолец в Украине".

С 2000 года — руководитель отдела по управлению медиа-активами "Альфа-банка" (отвечал за реализацию бизнес-проектов: "Новый канал", "Наше радио", "Московский комсомолец в Украине").

В 2004 году был избран председателем правления телеканала СТБ.

За это время Бородянский не раз фигурировал в скандалах, связанных с телеканалом. Например, в 2017-м после неоднократных предупреждений телеканал был оштрафован Нацсоветом за присутствие в эфире эпизодов, которые могут нанести вред детской психике. Тогда Бородянский с обвинением не согласился и заявил, что в сценах с насилием было предупреждение убрать детей от телевизоров. Также канал обвиняли в трансляции фильмов с участием актерами, которые поддерживают российскую агрессию в Украине, показывал российскую "Битву экстрасенсов" включительно с эпизодом с российскими военными-оккупантами, воевавшими на Донбассе против Украины.

29 июля 2019 года Владимир Зеленский назначил Бородянского своим внештатным советником по гуманитарным вопросам.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины - Оксана Коляда

Оксана Коляда (Гаврилюк) / Facebook

Родилась 4 сентября 1980 (39 лет) в городе Волочиск Хмельницкой области. В 2002 году окончила Львовский институт внутренних дел по специальности правоведение, а в 2007 - получила диплом магистра права в Львовском государственном университете внутренних дел. С 2003 по 2015 работала в структурах МВД.

В 2015-2017 году Коляда проходила службу в ВСУ и имеет звание полковника запаса. Работала начальником коммуникаций и прессы Минобороны. В 2016 - 2017 гг. была создателем специализированных курсов для журналистов, работающих в зоне проведения АТО.

С 2016 по 2017 - глава рабочей группы Комитета реформ Министерства обороны Украины по разработке системы стратегических коммуникаций в Вооруженных Силах Украины.

В течение трех месяцев 2017 была заместителем командующего АТО.

Ранее была заместителем экс-главы Минветеранов Ирины Фриз.

Министр Кабинета Министров - Дмитрий Дубилет

Дмитрий Дубилет / facebook.com/dubilet

Родился 27 мая 1985 года (34 года) в Днепре. С 2000 года учился в школе Roycemore (Іллінойс, США), позже - у Hochschule Merseburg (Мерзебург, Німеччина) и окончил Лондонскую бизнес-школу.

С 2005 по 2010 был основателем и руководителем сервиса Fine Web, с сентября по ноябрь 2010 – руководил проектами в варшавском офисе MasterCard.

С 2012 по 2016 занимал должность IT-директора Приватбанка. Его отец, Александр Дубилет, несколько лет был главой правления Приватбанка.

Начиная с 2015 года, Дубилет занимался развитием портала iGov, который должен был бороться с коррупцией и повышать эффективность работы чиновников.

С 2017 года и по настоящее время Дубилет был соучредителем интернет-банка Monobank на базе банка, принадлежащего экс-замглавы Партии Регионов Сергею Тигипко.

Министр социальной политики Украины - Юлия Соколовская

Юлия Соколовская

О новом министре в сети информации не так много. Известно только, что Соколовская – выпускница Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, Национальной академии госуправления при президенте Украины и курса "Прикладная экономическая политика Joint Vienna Institute.

Ранее Соколовская работала в КГГА и МЭРТ. Начиная с 2015 года, Юлия Соколовская руководила Департаментом финансов и здравоохранения и социальных программ, где опекалась вопросами финансового обеспечения социальных трат госбюджета, программами сотрудничества с МВФ, Мировым банком, ЮНИСЕФ и профильными международными организациями.