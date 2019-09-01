Зеленский рассказал, когда хочет провести встречу с Путиным

Владимир Путин и Владимир Зеленский / коллаж ВВС

Украинский президент Владимир Зеленский выразил твердую убежденность в том, что проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках нормандского формата уже нынешней осенью.

Такую информацию озвучил глава государства озвучил в интервью на телеканале "1+1", посвященному 100 дням своего президентства.

"Мы это проговорили на втором звонке, и то, что мы продолжим третий раз - это будет наша в "нормандском формате" личная встреча, нашей стороной она была запланирована", - заявил Зеленский.

Президент также предполагает, что его встреча с Путиным пройдет не позднее сентября 2019-го и убежден, что в присутствии западных лидеров "сможем договориться и подписаться - это самое важное".

Напомним, ранее в рамках интервью, посвященного 100 дням своего президентства Владимир Зеленский рассказал о звонках Путину, велосипеде и снижение тарифов на услуги ЖКХ для украинцев.