Погибли четверо военных, позвонил Путину: Зеленский рассказал о самом сложном дне в кресле президента

Владимир Зеленский рассказал, какой день был для него самым сложным / Фото: УНИАН

Глава украинского государства Владимир Зеленский рассказал о том, какой именно момент был для него самым сложным за первые 100 дней президентства.

Зеленский отметил, что самым тяжелым для него был день, когда на Донбассе под Павлополем погибли 4 украинских военных в результате вражеского обстрела.

Отметим, погибшим парням было от 20 до 31 года. Тогда Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям четырех украинских военных, которые погибли в результате ночного обстрела на Донбассе.

Так вот, Зеленский рассказал, что сразу после этих потерь позвонил Путину и призвал его к миру.

Также стоит отметить, президент Украины убежден в том, что самый важный день еще впереди.

"Самый сложный момент, наверное, когда 4 было погибших и после этого я говорил с президентом России. Важный день - еще впереди. Скоро", - сказал Зеленский в интервью телеканалу 1+1.

Читайте также"Путин берет трубку": эксперт озвучил серьезные достижения Зеленского за 100 днейНапомним, в связи с обострением на фронте 7 августа во второй раз за свою каденцию президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Также он попросил о встрече Путина, Меркель и Макрона. Зеленский констатировал, что хлебное перемирие длилось 17 дней.