Новые телефонные переговоры: Зеленский признался, о чем просил Путина

По словам Зеленского, разговор с Путиным был долгим.
Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа во второй раз за свою каденцию провел телефонный разговор с российским главою Владимиром Путиным.
По словам Зеленского, разговор был долгим. Они обсудили обострение на Донбассе после убийства четырех бойцов ВСУ накануне.
"Я сегодня с утра, только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел – ред.) нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей", — заявил Зеленский.
Читайте такжеПочему у Зеленского никогда не выйдет договориться с Путиным о миреКак сообщалось, первый разговор глав двух держав состоялся 11 июля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беседа состоялась по инициативе украинских властей.
- Напомним, из-за обострения на Донбассе Зеленский попросил о встрече Путина, Меркель и Макрона. Он констатировал, что хлебное перемирие длилось 17 дней.
- В свою очередь во Франции считают, что точная дата ведения переговоров в нормандском формате будет объявлена в "подходящее время" − несмотря на инициативу Зеленского.
- Также спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал убийство четырех украинских бойцов на Донбассе. По мнению спецпредставителя США, особенно огорчает, что убийство произошло в то время, когда "украинский президент делает жесты, направленные на достижение мира".
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.