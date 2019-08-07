Новые телефонные переговоры: Зеленский признался, о чем просил Путина

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа во второй раз за свою каденцию провел телефонный разговор с российским главою Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, разговор был долгим. Они обсудили обострение на Донбассе после убийства четырех бойцов ВСУ накануне.

"Я сегодня с утра, только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел – ред.) нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей", — заявил Зеленский.

Читайте такжеПочему у Зеленского никогда не выйдет договориться с Путиным о миреКак сообщалось, первый разговор глав двух держав состоялся 11 июля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беседа состоялась по инициативе украинских властей.