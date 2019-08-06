Убийство украинских военных на Донбассе: Волкер отреагировал на нарушение перемирия

Курт Волкер прокомментировал убийство военных на Донбассе / Reuters

6 августа, во вторник, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал убийство четырех украинских бойцов на Донбассе.

Волкер подчеркнул, что расстроен произошедшим, особенно в то время, когда украинский Президент хочет мира.

"Невероятно расстроен новыми нарушениями режима прекращения огня, которые привели к убийству четырех украинских военных управляемыми Россией силами", - написал Волкер в Twitter.

По мнению спецпредставителя США, особенно огорчает, что убийство произошло в то время, когда "украинский Президент делает жесты, направленные на достижение мира".

Читайте такжеТрамп может включиться в переговоры по Донбассу, но ненадолго - ВолкерНапомним, ранее из-за гибели четырех бойцов на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский публично обратился к Меркель, Путину и Макрону. "Я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", - заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что "хлебное перемирие" длилось всего 17 дней.

"Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", - отметил Зеленский.