Известны имена погибших под Павлополем: парням было от 20 до 31 года

Все погибшие были воинами 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ / facebook.com/Narodnyi.Proekt

6 августа вблизи Павлополя в зоне проведения Операции объединенных сил погибли четверо украинских военных - старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов. Все они были воинами 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ. Погибшим было было от 20 до 31 года.

Как сообщил на брифинге начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, в момент вражеского обстрела военные находились в окопе и устанавливали инженерное оборудование. Оккупанты же вели огонь с направления населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет.

"Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала прямо в окоп, где военнослужащие вооруженных сил проводили инженерное оборудование своих позиций", - рассказал Хомчак.

Тем временем в пресс-службе Черниговского областного военного комиссариата сообщили, что в результате обстрела погиб старший матрос Александр Шарко, 1988 года рождения. Шарко родом из Козелецкого района Черниговской области. В бригаде он был помощником гранатометчика.

Читайте такжеГибель бойцов ВСУ: в "ДНР" истерят из-за "армии Киева под Мариуполем", а Зеленский готовит ответТакже погиб матрос Владислав Рак – ему был всего лишь 21 год. Родом Владислав из пгт Козелец Черниговской области. В подразделении морской пехоты он служил на должности гранатометчика.

Жертвой вражеского обстрела стал и солдат из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области - Сергей Шандра. Военный родился в 1995 году.

Самым молодым погибшим стал матрос Василий Курдов - 1999 года рождения. Он родился в селе Ганновка Братского района Николаевской области. Служил наводчиком в десантно-штурмовой роте 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям четырех украинских военных, которые 6 августа погибли в результате ночного обстрела на Донбассе.

Напомним, в связи с обострением на фронте 7 августа во второй раз за свою каденцию президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Также он попросил о встрече Путина, Меркель и Макрона. Зеленский констатировал, что хлебное перемирие длилось 17 дней.