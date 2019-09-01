Звонки Путину, велосипед и снижение тарифов: Зеленский дал первое интервью за 100 дней работы

Владимир Зеленский дал интервью, посвященное его 100 дням у власти / Reuters

Президент Владимир Зеленский в первом большом интервью, которое он дал актеру Станиславу Боклану на телеканале 1+1, подвел итоги работы за 100 дней на посту главы государства.

День президента

Рабочий день Зеленского начинается с смс, которое он получает от Генштаба о ситуации на Донбассе. Президент подчеркнул, что утро у него начинается с поцелуев. Как правило, Зеленский целует жену и детей перед уходом на работу, когда они еще спят.

Самым тяжелым для него за 100 дней работы было сообщение о гибели четверых военнослужащих на Донбассе в результате вражеского обстрела.

Свою страницу в Facebook Зеленский ведет сам. Он тяжело реагирует на негативные комментарии, поскольку искренне переживает за Украину и часто не понимает, за что люди выплескивают столько негатива.

Самый счастливый момент - это вечера, когда, как говорит президент, он может видеть своих детей.

Визит в США

Президент Владимир Зеленский во время предстоящего визита в США готов говорить о бизнесе и взаимовыгодном сотрудничестве между двумя странами.

"Мы должны быть сильной, независимой страной и гордиться ею. И ехать просто сказать: "Пожалуйста, дайте нам немного денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать" - нет, мы нормальная страна, у нас просто идет война, мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее любой Америки. Поэтому давайте вместе работать. У вас есть заинтересованность в экономике, на предприятиях, в земле, в энергетическом комплексе, поэтому давайте - давайте деньги, инвестируйте, мы готовы говорить с Америкой о бизнесе между странами. Есть еще вопросы международных отношений, вопросы решения о прекращении войны, ожидаем их поддержку, но они откровенно поддерживают", - сказал президент.

Он подчеркнул, что предлагает другим странам инвестировать в экономику Украины и дает инвесторам личные гарантии.

"А как вы будете нас защищать? У вас нет судов". Я отвечаю: "Вы будете мне звонить". Ну, пока нет суда, как я буду защищать - буду звонить всем, в полицию, прокуратуру, СБУ: "Езжайте, защищайте, потому что они строят нам завод на 5000 человек", - заявил он.

Почему кортеж, а не велосипед

Зеленский пояснил, почему не ездит на работу на велосипеде, как его персонаж из сериала Слуга народа.

"Это очень сложный вопрос, я с этим боролся и борюсь и честно скажу: мне не разрешают. Почему? Я не хочу говорить фамилии людей, от кого может быть опасность. Да, мы получаем информацию. Мне не разрешают. Несколько уже было примеров, когда, образно говоря, совершенно было опасно", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что обещал общественности не перекрывать улицы из-за кортежей и выполняет. Также он напомнил, что у "его предшественника было 8-12 машин сопровождения, а у него две-три.

Звонки Путину

Зеленский первый раз позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину по просьбе родственников военных моряков, незаконно удерживаемых в России.

"Я позвонил ему потому, что я видел решение трибунала международного о возвращении наших моряков и кораблей. Я вижу, что все сроки прошли и никто нам не возвращает наших ребят, я просто понял, что мы не можем ждать, потому что ежедневно мы теряем наших людей на фронте и мы теряем возможности влияния на запад по поводу возвращения наших моряков…", — сказал Зеленский.

Во время первого звонка он проговорил с президентом РФ 30 минут. Глава государства понял, что у его российского коллеги своеобразное восприятие ситуации на Донбассе.

По его словам, во время второго телефонного разговора с Путиным речь шла "о более уточненных шагах по поводу возвращения ребят и не только моряков".

"Второй разговор был более детальным. Я понимаю, что решать все вопросы сразу — Донбасс, Крым, прекращения огня… очень сложно и не будет в этом прогресса, поэтому я знаю, что надо решать шаг за шагом, конкретными сроками, с конкретным количеством, с конкретными людьми", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в МИД, сформированном Петром Порошенко, были категорически против его телефонных разговоров с Путиным.

"В Министерстве иностранных дел очень не хотели, руководители моего предшественника, которые очень не хотели допустить разговора моего с президентом России. То есть для них — это вопрос политический, для меня — человеческий. Для них — не дай бог, сейчас моряки возвратятся в результате разговора Зеленского с Путиным. Не дай бог такое произойдет. То есть за это я их …. не хочу говорить свое отношение. Поэтому я решил ему позвонить", — заявил Зеленский.

Глава государства акцентировал, что надеется на встречу с Путиным в рамках нормандского формата с присутствием западных партнеров, где можно будет подписать важные документы.

"Это будет наша (с Путиным – ред.) в нормандском формате личная встреча. Нашей стороной она была запланирована", – сказал Зеленский.

Первая леди

Зеленский сознался, что советуется с женой Еленой Зеленской по очень многим государственным вопросам, поскольку у нее "трезвая мысль".

"Я советуюсь с ней, скажу откровенно, по очень сложным вопросам, потому что у нее очень трезвая мысль. Всегда каждому человеку нужны люди, которые говорят правду. Не нужно быть в теплой ванне, особенно когда ты президент Украины или какая-то другая ответственная должность. Это очень важно", - сказал гарант.

Тарифы и Кабмин

Зеленский заявил, что новый Кабинет министров должен разработать систему снижения стоимости коммунальных услуг, иначе правительство будет распущено.

"Если модели уменьшения стоимости коммуналки не будет, будем прощаться с правительством. Все что смогут, они сделают. Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что человек получает — пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку. Это же вопрос. И такая структурная проблема, структурная задача ставится новому правительству. Смотри, коммуналка может быть такой же — рыночные цены, прочее, тогда увеличивает человек 50, 60, 70, 80 или 90% от суммы, которую он получает, платить за коммуналку", — отметил он.

Зеленский добавил, что аналогичная ситуация сложилась с кредитами для населения. Украинцы не могут себе позволить что-то приобрести в кредит из-за высоких процентных ставок.

"Такая же история готовится по поводу кредитования. Готовят, чтобы ослабить этот процент, чтобы процент был уменьшен. Готовят формат, чтобы в 2020 году у людей была возможность покупать те или иные вещи, недвижимость или землю. Потому что я понимаю, что такое 17—18%. Просто невозможно выплатить такой кредит", — подчеркнул он.

Наказание для коррупционеров.

Зеленский пообещал, что судебные процессы в отношении подозреваемых в коррупции чиновников и политиков начнутся уже этой осенью. Это связано с началом работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и с назначением нового генерального прокурора.

"Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Там прошел конкурс, мне кажется, сейчас там появятся честные судьи. Далее - у нас появится генпрокурор. Это очень важный человек... И я думаю, что осенью, когда появятся и Антикоррупционный суд, и генпрокурор, все начнется", - сказал Зеленский.

При этом Зеленский не исключил "аукциона уголовных дел", который был изображен в фильме "Слуга народа".

"Посмотрим. Сколько не будет хватать денег в государстве", - ответил президент на вопрос об "аукционе".

"Я думаю, что есть уголовные дела, есть такие люди... Родину продавать нельзя. Поэтому некоторые дела в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить", – добавил Зеленский.

Зеленский добавил, что у него есть планы по борьбе с контрабандой и они могут быть реализованы уже до конца 2019 года.

Главное достижение 100 дней президентства

Зеленский считает своим главным достижением на должности президента Украины то, что он "не потерял лицо".

"Изменения есть, но я остался точно человеком, и меня не сломали вещи, которые появляются у человека, который имеет такую должность", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что не задумывался о том, чтобы отказаться от должности, так как получил доверие людей, которое должен оправдать.

Напомним, во время интервью Зеленский прокомментировал скандал вокруг отдыха главы Офиса президента Андрея Богдана во Франции в День независимости Украины. Президент считает, что глава его офиса не должен был ехать на свадьбу в Сен-Тропе, хотя на эти дни он заранее взял отпуск.