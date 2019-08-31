"Не имеет права": Зеленский рассказал об ошибке Богдана

31 августа 2019, 20:45

Не все меряется законами, подчеркнул глава государства.

Богдан и Зеленский
Владимир Зеленский прокомментировал действия Андрея Богдана / сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандал вокруг отдыха главы Офиса президента Андрея Богдана во Франции в День независимости Украины.

Свое мнение глава государства высказал в эксклюзивном интервью телеканалу 1+1. 

"Во-первых, что там было – Богдан ушел в отпуск, я даже не знал, куда он едет, это не мое дело. Он ушел в отпуск, и это было не 24-го. Это важно понимать, что он не приехал именно в День Независимости в Сен-Тропе. Он поехал за 4 или за 5 дней. Это его отпуск официальный. Мы договорились – я подписал отпуск, есть бумаги. Он на 24-ое был приглашен на свадьбу к своему товарищу или кому-то, я не знаю этих людей", - сказал Зеленский.

Читайте такжеСамое слабое звено: почему Зеленскому лучше избавится от БогданаПо его словам, президент позвонил Богдану и сказал ему, что тот неправ в этой ситуации.

"Он не мог быть, как один из реальных, мощных людей во власти, и второй человек после меня сейчас, когда еще нет правительства, и он не имеет права на День Независимости твоей страны в Сен-Тропе гулять. Я думаю, что он неправ. Нарушал ли он закон – да, не нарушал. Но я думаю, что не все меряется законами. Но специально на День Независимости, хочу защитить его в этом вопросе, он не ехал в Сен-Тропе, хотя он неправ", - заявил он.

Напомним, ранее сам Богдан прокомментировал свою поездку во Францию.

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Франция Владимир Зеленский День Независимости Украины Андрей Богдан
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