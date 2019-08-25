Богдан гульнул во Франции: СМИ рассказали об отдыхе главы ОП

Андрей Богдан побывал на свадьбе юриста Андрея Довбенко / Скриншот/bihus.info

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан провели три дня, включая День Независимости, во Франции.

Как пишет Bihus.info, вместе с Богданом заметили киевского застройщика Андрея Вавриша. Они провели время на свадьбе юриста Андрея Довбенко.

Как отмечают СМИ, свадьбу Довбенко праздновал в Сен-Тропе на юге Франции.

Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости, когда гости отдыхали на частной яхте.

/ Скриншот/bihus.info

Как подчеркнула Страна, Богдан посетил праздничную вечеринку в ресторане L'Opera.

Также опубликовано видео Богдан в шумной и веселой компании. При этом он возглавил процессию девушек с глубоким декольте, которые несли бутылки с шампанским под звуки гимна Украины, утверждает издание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Богдан отправился на отдых за границу.