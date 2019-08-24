"Его там не было": журналистка рассказала, куда подевался Богдан в День независимости

Андрей Богдан провел выходной на отдыхе, утверждает Соня Кошкина / Фото: УНИАН

День независимости Украины глава Офиса президента Андрей Богдан провел на отдыхе за рубежом, сообщила журналистка Соня Кошкина.

"Пыталась найти Андрея Йосифовича в Мариинском, выполнить поручения. Искала, но не нашла. Ведь его там не было. Причина проста: Богдан на отдыхе. На Лазурном берегу Франции. Ницца, Монако, вот это вот все. Хорошие места, понимаю его)", — написала она в своем Телеграм-канале.

По ее словам, она собиралась спросить у Богдана продолжает ли тот считать старых журналистов "ненужными".

Читайте такжеБогдан раскрыл суть иска против журналистов Схем и НОТУ"Когда собиралась на президентский приём, коллеги просили уточнить у господина Богдана, не передумал ли он относительно ненужности „старых" журналистов (мол, с обществом можно общаться напрямую)", — добавила Кошкина.

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко рассказал о том, почему проигнорировал официальные мероприятия по случаю Дня независимости в центре Киева.