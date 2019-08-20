В НАБУ анонсировали допрос руководителя Офиса президента

Андрея Богдана допросят в НАБУ / Фото: УНИАН

В Национальном антикоррупционном бюро Украины планируется допрос руководителя Офиса президента Андрея Богдана, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

По его словам, причиной стало заявление Богдана о приходе представителя якобы от одного из "смотрящих" Киева с предложением разделить незаконно полученные бюджетные деньги столицы пополам за сохранение в должности председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

"Планируется допрос. Без показаний Богдана в принципе там нечего расследовать. Если он расскажет, то будем двигаться дальше", - заявил Сытник журналистам.

Читайте такжеВзятка в 20 миллионов: Сытник анонсировал допрос КличкоОн добавил, что мэр Киева Виталий Кличко уже приходил на допрос, однако сроки допроса Богдана назвать затруднился.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кличко обратился в НАБУ по поводу заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о попытке дачи взятки.