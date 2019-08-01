Взятка в 20 миллионов: Кличко "накапал" на Богдана в НАБУ

Мэр Киева просит открыть производство по заявлению главы ОП.
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро по поводу заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о попытке дачи взятки.
"Обратился в НАБУ, чтобы открыли производство по заявлению главы ОП Богдана о предложении ему взятки якобы в моих интересах", – написал Кличко в Twitter.
По его словам, в этом деле необходимо установить все детали.
"Надеюсь, господин Богдан будет способствовать расследованию. Если, конечно, сказал журналистам правду", – добавил Кличко.
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабинет министров снять Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации.
В свою очередь сам Кличко обратился к президенту Владимиру Зеленскому и назвал Богдана "некомпетентным" и "лживым непрофессионалом".