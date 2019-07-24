Офис Зеленского решил через Кабмин уволить Кличко с поста главы Киевской горадминистрации

Офис Зеленского решил через Кабмин уволить Кличко с поста главы КГГА / Facebook Виталий Кличко

Глава Офиса президента Андрей Богдан просит Кабмин снять с должности главы Киевской ГГА Виталия Кличко.

Документ, подтверждающее это, обнародовал сегодня 24 канал.

Письмо Богдана с соответствующим обращением к правительству направлено на адрес министра Кабмина Александра Саенко.

Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук получение письма подтвердил, пишет РБК-Украина.

Фото: 24 канал

Источник издания уточнил, что обращение продиктовано тем, что председатели местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом.

"Кабмин внес представление на всех губернаторов, а на главу КГГА нет. Теперь им отправили соответствующее обращение. Но глава КГГА может быть и переназначен", – пояснил собеседник.

По словам Рябчука, письмо Богдана в правительстве рассмотрят "в установленном законом порядке".

Как известно, Кличко занимает пост главы КГГА с 25 июня 2014 года, то есть около пяти лет.

Напомним, в начале июля Кличко встречался с Зеленским. Они обсудили разделение полномочий избранного киевлянами мэра и главы Киевской городской администрации.

"Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. О разделении полномочий в управлении столицей.

Председатель КГГА – его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека.

Спасибо, что пообещал предупредить, не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет", – прокомментировал потом Кличко.

При этом он назвал лишение избранного мэра исполнительных полномочий возвращением методов Виктора Януковича и лишением Киева самоуправления.

Как сообщалось, 23 июля Виталию Кличко вручили повестку на допрос в ГБР. Расследуемое дело касается земельных махинаций и было возбуждено по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера юриста Андрея Портнова.

Позднее Кличко назвал "раздутой чушью" дело против него в Госбюро расследований. Он уверен, что дело лопнет, как мыльный пузырь.