Офис Зеленского решил через Кабмин уволить Кличко с поста главы Киевской горадминистрации

Богдан уже написал правительству соответствующее письмо.
Глава Офиса президента Андрей Богдан просит Кабмин снять с должности главы Киевской ГГА Виталия Кличко.
Документ, подтверждающее это, обнародовал сегодня 24 канал.
Письмо Богдана с соответствующим обращением к правительству направлено на адрес министра Кабмина Александра Саенко.
Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук получение письма подтвердил, пишет РБК-Украина.
Источник издания уточнил, что обращение продиктовано тем, что председатели местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом.
"Кабмин внес представление на всех губернаторов, а на главу КГГА нет. Теперь им отправили соответствующее обращение. Но глава КГГА может быть и переназначен", – пояснил собеседник.
По словам Рябчука, письмо Богдана в правительстве рассмотрят "в установленном законом порядке".
Как известно, Кличко занимает пост главы КГГА с 25 июня 2014 года, то есть около пяти лет.
Напомним, в начале июля Кличко встречался с Зеленским. Они обсудили разделение полномочий избранного киевлянами мэра и главы Киевской городской администрации.
"Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. О разделении полномочий в управлении столицей.
Председатель КГГА – его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека.
Спасибо, что пообещал предупредить, не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет", – прокомментировал потом Кличко.
При этом он назвал лишение избранного мэра исполнительных полномочий возвращением методов Виктора Януковича и лишением Киева самоуправления.
Как сообщалось, 23 июля Виталию Кличко вручили повестку на допрос в ГБР. Расследуемое дело касается земельных махинаций и было возбуждено по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера юриста Андрея Портнова.
Позднее Кличко назвал "раздутой чушью" дело против него в Госбюро расследований. Он уверен, что дело лопнет, как мыльный пузырь.