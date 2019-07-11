"Методы Януковича": Кличко оценил идею Зеленского о разделении полномочий мэра и главы КГГА

Виталий Кличко / (twitter.com/ukrpravda_news

Лишение избранного мэра исполнительных полномочий является возвращением методов Виктора Януковича, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Таким образом он прокомментировал свою встречу с президентом Владимиром Зеленским, на которой обсуждалось разделение полномочий избранного киевлянами мэра и главы Киевской городской администрации.

"Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА - его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет", - сказал Кличко в своем комментарии в Facebook.

При этом он назвал лишение избранного мэра исполнительных полномочий возвращением методов Виктора Януковича и лишением Киева самоуправления.

Читайте такжеДобавил тестостерона: зачем Кличко объединение с Саакашвили"Когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет предназначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают и который, соответственно, перед обществом не имеет никаких обязательств", - отметил мэр Киева.

Он подчеркнул, что такого нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе, и в связи с этим предложил провести в столице Украины местные досрочные выборы.

"И, я уверен, и озвучил это: если так нужно иметь в столице "своего" мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют", - добавил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что партия мэра Киева УДАР на досрочных парламентских выборах, которые назначены на 21 июля, выдвинет кандидатов исключительно по мажоритарным избирательным округам.