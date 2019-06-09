"Можно гречку раздать": партия Кличко идет на выборы исключительно по мажоритарке

Партия Кличко идет на выборы только по мажоритарке / twitter.com/udarKlichko

Партия мэра Киева УДАР на досрочных парламентских выборах, которые назначены на 21 июля, выдвинет кандидатов исключительно по мажоритарным избирательным округам, по списку политическая сила кандидатов не будет выдвигать, заявил Виталий Кличко.

"Такое решение принял съезд партии. Многие политические силы идут на эти выборы. Мы понимаем, насколько сложными они будут. И прежде всего - для украинских избирателей.

Очень важно, чтобы люди руководствовались не эмоциями, не красивыми лозунгами, а прагматичным выбором тех, кто идет в парламент действительно работать на Украину", - заявил на своей странице в Facebook мэр Киева, который на прошлой неделе с огромной надеждой в голосе предлагал свое политическое плечо Михаилу Саакашвили.

Кличко отметил, что очень важно, чтобы голоса за демократические силы, которые будут предлагать реальный план изменений и преобразований, не были рассеяны.

"Чтобы не произошло реванша тех сил, против которых мы боролись на Майдане. Поэтому на эти досрочные выборы от УДАРа пойдут мажоритарщики, которые готовы эффективно работать в округах, отчитываться перед людьми и воплощать запросы своих избирателей", - подчеркнул градоначальник Киева.

Читайте такжеКличко заявил, что идет на выборы вместе с СаакашвилиКличко также уточнил, что остается работать в Киеве, так как у него еще много обязательств перед киевлянами, которые он должен реализовать.

В ответ на это сообщение в Сети призвали Виталия Кличко вернуться на ринг.

"Віталій, вертайтеся на ринг в бокс, там від вас користі більше. Не ганьбіть себе вщерть", - сказал Andreas Championi.

"Друже, Віталій! Тільки таким чином ви уникнете загальнонаціонального сорому, особливо після спроби об"єбнатися з Сакашвілем! Віталій, поремонтуй асфальт на вулицях міста! Так жиТь нельзя, БляТЬ!", -добавил некто под ником Фрол Фомич.

В то же время, люди предположили, что ставка на мажоритарку поставлена потому, что там легче людей подкупить.

"Потому что у банды воров репутация такая, что не пройдут. А на мажоритарке за наворованные деньги можно гречку раздать", - убежден Виталий Шатура.

Напомним, вечером 7 июня мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на отказ Михаила Саакашвили опереться на его плечо.

Также ранее сообщалось, что Виталий Кличко и Андрей Парубий пойдут на выборы в Раду вместе с Петром Порошенко.