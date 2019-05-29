"С Петром уже договорился": Кличко и Парубий пойдут на выборы в Раду вместе с Порошенко – СМИ

Петр Порошенко лично занимается формированием списка будущей политсилы.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий и партия УДАР пойдут на внеочередные парламентские выборы в составе политсилы Петра Порошенко Европейская солидарность, сообщил источник, близкий к лидеру УДАРа Виталию Кличко.
"Можете поздравить Виталия, он вчера с Петром уже обо всем договорился", - рассказал источник Украинской правды.
Издание отмечает, что эту информацию косвенно подтвердили источники в команде киевского городского головы.
Читайте такжеПарламентские выборы в Украине-2019: дата проведения, список партий, рейтинг и сколько будут стоитьО присоединении спикера Андрея Парубия к Европейской солидарности рассказали источники в окружении Порошенко и во фракции Народный фронт.
По словам другого источника, Порошенко лично занимается формированием списка будущей политсилы.
"Сейчас нет какого-то готового списка. Петр Алексеевич лично занимается его составлением, он ни перед кем не отчитывается", - добавляет собеседник из окружения Порошенко.
Издание добавляет, что на прямой вопрос в одном из мессенджеров Кличко и Парубий не ответили.
Читайте также"Кабмин может попытаться сманеврировать": политолог рассказал, кто даст деньги на досрочные выборы в Раду
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.
Также ранее Главред сообщал, что партия Владимира Зеленского Слуга народа является безоговорочным лидером парламентской гонки.
Также сообщалось, четыре депутата покинули фракцию БПП в Раде.