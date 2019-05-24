Из названия партии Порошенко выкинули его фамилию

24 мая 2019, 15:39

Партия бывшего президента Украины тоже примет участие в предвыборной гонке.

Петр Порошенко
Порошенко переименовал партию / Фото Reuters

После завершения каденции Петр Порошенко на заслуженный отдых уходить отказался и активно включился в парламентскую гонку. Уже 24 мая, на пятый день после инаугурации президента Владимира Зеленского, стало известно, что партия Блок Петра Порошенко Солидарность идет на внеочередные парламентские выборы, но только с другим названием.

Отметим, на 21 июля в Украине назначены внеочередные выборы в Верховную Раду.

Партия бывшего президента Украины тоже примет участие в предвыборной гонке, вопреки тому, что Петр Порошенко назвал указ о роспуске парламента неконституционным.

"Я вполне понимаю желание нового президента иметь новую Верховную Раду. Однако есть Конституция, и демократия — это процедура и порядок. Иначе — хаос", - подчеркнул Порошенко.

И, видимо для того, чтобы удача партии Порошенко улыбнулась на парламентских выборах, было решено переименовать ее. Так сказать, по принципу, "Как вы яхту назовете, так она и поплывет".

Теперь партия называется Европейская Солидарность (сокращенно ЕС).

Как сообщил на своей страничке в Facebook политехнолог Виктор Уколов, такое название впервые прозвучало 24 мая во время учредительного съезда общественной организации Солідарна справа громад, которая поможет провести праймериз.

Добавим, что съезд партии Петра Порошенко состоится 31 мая.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.

Также ранее Главред сообщал, что партия Владимира Зеленского Слуга народа является безоговорочным лидером парламентской гонки.

Также сообщалось, четыре депутата покинули фракцию БПП в Раде.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко БПП Солидарность выборы-2019 Виктор Уколов новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:41
Главные новости 24 мая: ротация в Нацсовете, третий иск на указ Зеленского о роспуске Рады и саботаж Филарета
16:35
На Порошенко подали в ГБР еще одно заявление и обвинили в завладении телеканалом Фото
16:22
У Яценюка обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады
16:20
"Без трусов?": Ани Лорак покрасовалась в шелковой комбинации
16:15
Рынок геоданных в Украине имеет потенциал к пятикратному росту в течение 5 лет - эксперт новости компании
16:03
Роспуск Рады: в Верховный суд поступил третий иск на указ Зеленского
16:00
У Путина назвали условия встречи с Зеленским по Донбассу
15:59
Украину снова зальют дожди: синоптики предупредили о грозах, шквалах и граде Видео
15:39
Из названия партии Порошенко выкинули его фамилию
15:34
Настя Каменских и Потап к свадьбе похудели на 50 килограммов на двоих Видео
15:30
Суд освободил из-под стражи обвиняемого в госизмене бывшего начальника Генштаба Заману
15:24
Начальник Генштаба ВСУ высказал свою позицию по переговорам с "Л/ДНР" Видео
15:03
Церковный скандал: Филарет наотрез отказался скрепить своей подписью верность ПЦУ Видео
14:39
"ЛНР" передала Украине 60 заключенных
14:25
"Очень неожиданно": Тина Кароль удивила сеть сексуальным фото в нижнем белье
14:15
Судьба ПриватБанка: Нацбанк обжаловал оба решения о незаконности национализации банка
13:57
День Киева 2019: куда пойти, расписание мероприятий
13:45
Бывшая жена Потапа пришла к нему на свадьбу с новым ухажёром
13:35
Kiss в Киеве: все, что нужно знать о концерте Видео
13:19
Ротация в Нацсовете: Зеленский убрал пиарщика Порошенко и вернул Артеменко
12:50
Журналистка Соня Кошкина впервые стала мамой, Бутусов пожелал ей разбить компьютер
12:37
Запрещенный в Украине российский сервис выкупил все права на показ сериала Слуга Народа
12:21
Тереза Мэй объявила о своей отставке
12:00
Под громкие аплодисменты заместителю мэра Львова на голову вылили краску Видео
11:56
"Садомазо на полянке": Светлана Лобода покрасовалась в кожаном лифчике
11:24
Савченко сгоряча главу Генштаба обозвала трусом и раскаялась в этом
10:58
"Мы пара": Потап и Каменских на своей свадьбе исполнили новую версию хита, трогательные видео Видео
10:24
Генерал не отдал честь Зеленскому: начальник Генштаба назвал возможную причину Видео
10:21
Тревожный знак от Запада: он воспользовался украинскими выборами не так, как следует мнение
09:59
Курс валют на 24 мая: доллар "пополнел", а евро потерял несколько копеек
09:54
Презумпция негодяйства: когда ошибки начнут бить по рейтингу Зеленского мнение
08:45
Синоптики предупредили, какие области Украины накроет непогода
08:20
Вакарчук сказал, бросит ли музыку в случае попадания в Раду
08:17
Почему Зеленскому нужны союзники на Донбассе мнение
07:55
В АП прокомментировали петицию за отставку Зеленского
07:38
Когда Троица 2019 в Украине Видео
07:30
Новые выборы 2019: стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в Раду
07:15
Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье Фото
06:58
Игра в сильного президента загнала Зеленского в ловушку мнение
06:32
Войны, голод и потопы: ученые рассказали о жутком сценарии Апокалипсиса
06:03
Короли коварства и подлости: астрологи назвали готовые на удар в спину знаки Зодиака
05:25
Политолог объяснил, чем опасен референдум о мире с Россией
04:41
В 2061 году мира не будет: путешественник во времени рассказал об ужасной катастрофе
03:52
Названы мужчины, которые могут погубить женщину
03:04
Ученые назвали самый полезный сок для здоровья сердца
02:09
Элитная недвижимость, бизнес и наличные: СМИ показали роскошную жизнь Аксенова в Крыму
01:22
Основатель Telegram Дуров высказал оптимизм относительно будущего Украины
01:14
Аппендицит: как его определить и как вылечить Видео
00:39
Ученые объяснили, почему в космосе не разрешают пить алкоголь и газировку
00:17
Глава ОБСЕ в Украине ушел в отставку
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять