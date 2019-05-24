Из названия партии Порошенко выкинули его фамилию

Порошенко переименовал партию / Фото Reuters

После завершения каденции Петр Порошенко на заслуженный отдых уходить отказался и активно включился в парламентскую гонку. Уже 24 мая, на пятый день после инаугурации президента Владимира Зеленского, стало известно, что партия Блок Петра Порошенко Солидарность идет на внеочередные парламентские выборы, но только с другим названием.

Отметим, на 21 июля в Украине назначены внеочередные выборы в Верховную Раду.

Партия бывшего президента Украины тоже примет участие в предвыборной гонке, вопреки тому, что Петр Порошенко назвал указ о роспуске парламента неконституционным.

"Я вполне понимаю желание нового президента иметь новую Верховную Раду. Однако есть Конституция, и демократия — это процедура и порядок. Иначе — хаос", - подчеркнул Порошенко.

И, видимо для того, чтобы удача партии Порошенко улыбнулась на парламентских выборах, было решено переименовать ее. Так сказать, по принципу, "Как вы яхту назовете, так она и поплывет".

Теперь партия называется Европейская Солидарность (сокращенно ЕС).

Как сообщил на своей страничке в Facebook политехнолог Виктор Уколов, такое название впервые прозвучало 24 мая во время учредительного съезда общественной организации Солідарна справа громад, которая поможет провести праймериз.

Добавим, что съезд партии Петра Порошенко состоится 31 мая.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.

Также ранее Главред сообщал, что партия Владимира Зеленского Слуга народа является безоговорочным лидером парламентской гонки.

Также сообщалось, четыре депутата покинули фракцию БПП в Раде.