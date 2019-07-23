Допрос запланирован на пятницу, 26 июля.
Градоначальник столицы Украины Виталий Кличко получил повестку на допрос в Государственное бюро расследований.
По информации источника Страны в КГГА, повестка вручена по одному из дел по земельным махинациям, которые были возбуждены по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера юриста Андрея Портнова.
Допрос должен состояться в пятницу, 26 июля.
Напомним, ранее сообщалось, в ГПУ раскрыли подробности обысков в Кабмине, ГФС и погранслужбе.
Также ранее сообщалось, в ГБР пригрозились доставить Порошенко силой, если он снова не явится на допрос