На 12 лет с конфискацией: в ГПУ раскрыли подробности обысков в Кабмине, ГФС и погранслужбе

Обыски по делу о хищениях в оборонке продолжаются. По оценкам следователей, речь идет о хищении почти 6,7 млн долларов.

"Речь идет о контракте, который заключало одно из предприятий концерна Укроборонпром с иностранной компанией. Этот контракт касался поставок Государственной пограничной службе Украины "Подвесной системы раннего обнаружения", – цитирует Обозреватель спикера Генпрокуратуры Украины Андрея Лысенко.

В Кабмине, ГФС и погранслужбе работники прокуратуры искали оригиналы документов, касающие этого контракта, и "другие вещи, которые могут иметь доказательное значение в этом уголовном производстве".

Лысенко уже анонсировал допросы "людей, которые причастны к составлению этого контракта, а также были задействованы в переговорах".

Представитель ГПУ пояснил, что будет назначен ряд экспертиз, включая экономическую.

"Только после этого можно выходить на обвинительный акт. На сегодняшний день про конкретные фамилии речи нет. Уголовное производство открыто по факту. Будет допрос фигурантов, не исключается объявление подозрений, избрание мер пресечения", – рассказал Лысенко.

Виновным, по его словам, грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что украинский оборонный сектор за пять лет недополучил 30 млн долларов, которые вывели на офшорные счета.

Как сообщалось, зимой 2019-го проект Наші гроші опубликовал результаты расследования о хищениях в украинской оборонной сфере на общую сумму более 250 млн гривен. По данным журналистов, в преступной схеме якобы было замешано окружение президента Петра Порошенко – близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе первый замсекретарь СНБО Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за скандала Порошенко 4 марта уволил Гладковского-старшего с занимаемой должности. Позднее Порошенко заявил о том, что по факту хищений в Укроборонпроме было открыто около десятка уголовных дел.