Коррупция в оборонке на миллионы долларов: в Кабмине, ГФС и погранслужбе проходят обыски

22 июля 2019, 14:37

Нарушения выявлены при заключении контракта на поставку системы раннего обнаружения.

СБУ, маска, обыск
В Кабмине, ГФС и погранслужбе проходят обыски / inforesist.org

Сотрудники Департамента контрразведки СБУ проводят обыски в рамках расследования по факту завладения денежными средствами в сумме более 6 млн долларов в оборонной сфере.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, нарушения выявлены при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП Укроборонпром по поставке Государственной пограничной службе Украины подвесной системы раннего обнаружения.

При этом проведены или проводятся в настоящее время следственные действия в служебных помещениях Кабинета министров Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и госпредприятии Спецтехноэкспорт (дочернее предприятие государственной компании Укрспецэкспорт), направленные на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение по уголовному производству.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о том, что украинский оборонный сектор за пять лет недополучил 30 млн долларов, которые вывели на оффшорные счета.

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СБУ Кабмин ГФС Госпогранслужба оборонка обыски
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