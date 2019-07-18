Еще $30 млн не досчитались: Зеленский ошарашил новым скандалом в оборонке

Зеленский ошарашил новым скандалом в оборонке / president.gov.ua

Коррупционный скандал в оборонке получил продолжение. По словам главы державы, украинский оборонный сектор за пять лет недополучил 30 млн долларов: их вывели на оффшорные счета.

"На протяжении 5-ти лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только за несколькими сомнительными контрактами перечислили почти 30 миллионов долларов на счета оффшорных компаний за якобы предоставленные услуги", – пояснил президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Это дело уже направлено в правоохранительные органы.

В заседании принимают участие глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, директор Государственного бюро расследований Роман Труба и директор НАБУ Артем Сытник.

Напомним, зимой 2019-го проект Наші гроші опубликовал результаты расследования о хищениях в украинской оборонной сфере на общую сумму более 250 млн гривен. По данным журналистов, в преступной схеме якобы было замешано окружение президента Петра Порошенко – близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе первый замсекретарь СНБО Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за скандала Порошенко 4 марта уволил Гладковского-старшего с занимаемой должности. Позднее Порошенко заявил о том, что по факту хищений в Укроборонпроме было открыто около десятка уголовных дел.