Коррупционный скандал в оборонке: Журналисты показали шикарный дом замдиректора Укрспецэкспорта

Стенд Укрспецэкспорта / ОПК

Журналисты из программы Наші гроші (Bihus.info) опубликовали на YouTube ролик с результатами своего очередного расследования, посвященного доходам и расходам Павла Старинца – замдиректора Укрспецэкспорта (крупного предприятия украинской "оборонки" и части госконцерна Укроборонпром).

Расследователи утверждают, что в 2013/2014 годах, имея месячную среднюю зарплату в 20-25,6 тысячи гривен в месяц, Старинец приобрел пять лет назад дом с участком в эксклюзивном месте под Киевом. Стоимость недвижимости привлеченные эксперты-риэлторы оценили в 8 млн гривен.

Дом Старинца в селе Музычи (Киевщина) имеет площадь 630 квадратных метров (на гектар территории). Рядом с основным зданием есть гостевые и охранные домики, бассейн, озеро. По словам экспертов, на обслуживание такой недвижимости может уходить до 5 тысяч долларов в месяц.

Читайте такжеКонкуренция с Россией. В "Укрспецэкспорте" опровергли данные о возврате Хорватией неисправных МиГ-9За десятилетие, проработанное в Укрспецэкспорте, всех доходов Старинца, как говорят журналисты, хватило бы только на четверть такого поместья.

Вся недвижимость оформлена на мать-пенсионерку чиновника, ранее работавшую бухгалтером в Нацбанке. Ее нынешняя пенсия составляет около 150 тысяч гривен в год.

Сам Старинец ездит на служебном авто Toyota Highlander с эксклюзивными номерами 7878, а в его декларации указан другой − Honda CR-V 2008. Также, утверждают расследователи, его семья владеет Land Rover Sport, который оформлен на другого человека. Есть еще одно аналогичное авто, зарегистрированное на гражданскую жену Старинца.

Напомним, зимой 2019-го проект Наші гроші опубликовал результаты расследования о хищениях в украинской оборонной сфере на общую сумму более 250 млн гривен, в котором якобы было замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе первый замсекретарь СНБО Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с занимаемой должности. Позднее Порошенко заявил о том, что по факту хищений в Укроборонпроме было открыто около десятка уголовных дел.