Новый скандал в оборонке: в Укрспецэкспорте стырили почти на $24 млн – ГПУ

В Укрспецэкспорте стырили почти на $24 млн – ГПУ / ZN.UA

Экс-руководство Укрспецэкспорта, который входит в состав уже отметившегося в скандале Укроборонпрома, обвиняют в хищении почти $24 млн.

"Объявлено о подозрении бывшим руководителям компании Укрспецэкспорт, которые на протяжении 2010-2012 годов путем злоупотребления служебным положением посредством заключения соглашения о сотрудничестве с иностранной компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, завладели денежными средствами", — сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

По ее словам, точная сумма, которой завладели подозреваемые, составляет $23870458.

Подозреваемые в настоящее время от следствия скрываются. В Генпрокуратуре заверили, что объявили их в розыск.

В комментариях к посту люди удивляются, почему Генпрокуратуре понадобилось 5 лет на выяснение обстоятельств.

Как известно, президент Петр Порошенко подписал решение СНБО о реформировании оборонно-промышленного комплекса, которое, в частности, предусматривает аудит Укроборонпрома.

Напомним, журналисты проекта Наші гроші опубликовали результаты своего расследования о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы было замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО. Позднее Порошенко заявил о том, что по факту хищений в Укроборонпроме было открыто около десятка уголовных дел.

В Укроборонпроме категорически опровергли информацию о махинациях с приборами для самолетов.