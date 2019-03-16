Скандал в оборонке: Порошенко подписал решение СНБО об аудите Укроборонпрома

Принято решение об аудите Укроборонпрома

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 марта 2019 года "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа" введено в действие указом президента Петра Порошенко.

Документ определяет ряд задач, в том числе для правительства и Министерства экономического развития и торговли Украины, учитывая необходимость усиления роли отечественных оборонных предприятий независимо от формы собственности в выполнении задач по обеспечению сил безопасности и обороны новым и модернизированным вооружением и военной техникой в условиях агрессии Российской Федерации.

Подчеркивается, что будет проведен обзор оборонно-промышленного комплекса. Кабинету министров Украины поручено обеспечить проведение такого обзора в установленном порядке.

При этом правительству также поручено обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля со стороны государства и общественности за деятельностью государственного концерна Укроборонпром и других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Для этого правительство должно принять меры по привлечению представителей государств-партнеров к работе наблюдательного совета госконцерна Укроборонпром.

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Кроме того, Кабмину поручено проработать вопрос о целесообразности образования центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра экономического развития и торговли Украины, с возложением на этот орган отдельных функций по реализации государственной военно-промышленной политики, управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере и контроля за их деятельностью, в том числе государственным концерном Укроборонпром.

Кабинету министров в месячный срок поручено организовать с привлечением международных экспертов проведение аудита государственного концерна Укроборонпром и предприятий, которые входят в состав этого концерна, и по его результатам информировать общественность.

Также должен быть разработан и внесен на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в закон "О государственном оборонном заказе", в котором необходимо предусмотреть повышение уровня прозрачности государственных закупок.

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Согласно решению СНБО на рассмотрение парламента также должны быть представлены законопроекты об усилении ответственности, в том числе уголовной, за невыполнение или ненадлежащее выполнение государственного оборонного заказа; внесении изменений в Закон "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" относительно исключения из перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, предприятий-участников госконцерна Укроборонпром и включения их в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы; а также изменений в Таможенный кодекс Украины относительно упрощения ввоза составляющих для использования в производстве продукции оборонного назначения.

Вместе с тем Министерству экономического развития и торговли Украины, в частности, поручено обеспечить в месячный срок рассмотрение Межведомственной координационной комиссией по вопросам импортозамещения вопросов импортозамещения металлургической продукции, подшипников специального назначения, электронных компонентов и тому подобное.

СНБО также рекомендовал Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро Украины, Государственному бюро расследований провести проверку и дать правовую оценку фактам, изложенным в средствах массовой информации, о нарушениях в сфере закупок продукции, работ, услуг оборонного назначения и по результатам проинформировать общественность.

Напомним, журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО.