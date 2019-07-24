Кличко считает "раздутой чушью" дело против него в Госбюро расследований

Кличко / Facebook Виталий Кличко

Мер Киева Виталий Кличко, который получил повестку на допрос в Государственное бюро расследований, считает сообщение о каких-либо нарушениях с его стороны полной ерундой.

"Относительно информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь!", – написал он в Facebook.

По его словам, в СМИ распространяют грязную манипуляцию с подачи Андрея Портнова.

"Андрей Портнов – юрист, бывший заместитель главы администрации президента беглого Януковича, а теперь – новоявленный "обличитель", - не может не знать, что это "дело" лопнет, как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта", – заявил Кличко.

Также он добавил, что, как мэр столицы, действовал исключительно в правовом поле.

Напомним, повестку на допрос в ГБР Виталию Кличко вручили 23 июля. Расследуемое дело касается земельных махинаций и было возбуждено по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера юриста Андрея Портнова. Допрос должен состояться в пятницу, 26 июля.