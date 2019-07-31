"Кличко не мог, он убогий": Богдан рассказал, что за "неприкосновенность" главы КГГА ему сулили $20 млн

В комментариях к видео на YouTube люди по-разному восприняли заявление Богдана.
Главе Офиса президента Андрею Богдану, по его же собственным словам, предлагали $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался главой КГГА.
"Несколько дней назад на меня выходил один из адвокатов… одного из таких „смотрящих", который мешает господину Кличко управлять городом. И выразил такое предложение: работа с местным бюджетом горсовета и городской государственной администрацией позволяет получать 40 млн долларов в год. Просил не трогать главу КГГА – и предложил этот бюджет поделить", — заявил Богдан на пресс-конференции в Офисе президента.
При этом чиновник не зафиксировал разговор на диктофон, так как к этой встрече оказался не готов.
В комментариях к видео на YouTube люди по-разному восприняли заявление Богдана.
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А Степан Аэростарт считает: "Кличко не мог, он убогий".
"Да ладно? Так засрать город умудрится только лютый коррупционер. Бедные киевляне, мало того, что мэр с кастрюлей большой на голове, так еще и вор", – сетует пользователь с ником Король Кастрюль.
"И правильно, зачем получать половину, если можно все забрать?" – отметил Gomer.
"Обидно, что начинаю разочаровываться вами, где хряк подследственный на Мальдивах?" - попеняла Лиса Алиса.
- Напомним, 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин снять с должности главы Киевской ГГА Виталия Кличко.
- 26 июля глава правительства Владимир Гройсман пообещал, что Кабмин рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко, главы Киевской городской государственной администрации, на ближайшем заседании.
- 30 июля стало известно, что увольнения Кличко пока не будет: заседание Кабмина отложили. Владимир Гройсман в отпуске, а без него правительство не будет собираться на заседание.