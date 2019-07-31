"Кличко не мог, он убогий": Богдан рассказал, что за "неприкосновенность" главы КГГА ему сулили $20 млн

Богдан рассказал, что за "неприкосновенность" главы КГГА ему сулили $20 млн / Униан

Главе Офиса президента Андрею Богдану, по его же собственным словам, предлагали $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался главой КГГА.

"Несколько дней назад на меня выходил один из адвокатов… одного из таких „смотрящих", который мешает господину Кличко управлять городом. И выразил такое предложение: работа с местным бюджетом горсовета и городской государственной администрацией позволяет получать 40 млн долларов в год. Просил не трогать главу КГГА – и предложил этот бюджет поделить", — заявил Богдан на пресс-конференции в Офисе президента.

При этом чиновник не зафиксировал разговор на диктофон, так как к этой встрече оказался не готов.

В комментариях к видео на YouTube люди по-разному восприняли заявление Богдана.

Читайте также"Богдан - лживый непрофессионал": Виталий Кличко обратился к Зеленскому"Пане Богдан, не стесняйтесь! Скажите, что Кличко – ворюга тупой", – предлагает ebloVSmetane.

А Степан Аэростарт считает: "Кличко не мог, он убогий".

"Да ладно? Так засрать город умудрится только лютый коррупционер. Бедные киевляне, мало того, что мэр с кастрюлей большой на голове, так еще и вор", – сетует пользователь с ником Король Кастрюль.

"И правильно, зачем получать половину, если можно все забрать?" – отметил Gomer.

"Обидно, что начинаю разочаровываться вами, где хряк подследственный на Мальдивах?" - попеняла Лиса Алиса.