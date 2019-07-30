Увольнения Кличко пока не будет: заседание Кабмина отложили

Кличко Виталий

На текущей неделе не состоится заседание правительства, на котором планировали рассмотреть увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.

Владимир Гройсман на данный момент находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством заседания правительства не будет, передает Укринформ.

Как известно, традиционно заседание Кабинета министров проходит каждую среду.

Напомним, 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин уволить Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Как известно, Виталий Кличко занимает пост главы КГГА с 25 июня 2014 года, то есть около пяти лет.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко на ближайшем заседании.

Читайте также"Проблемы и негатив": эксперт оценил шансы команды Зеленского "подвинуть" КличкоТакже ранее градоначальника столицы Украины вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. По информации СМИ, повестка вручена по одному из дел по земельным махинациям, которые были возбуждены по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера юриста Андрея Портнова. Однако мэр Киева на допрос не явился. Также в ГБР не пришел ни один из его представителей.