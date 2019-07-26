Кличко проигнорировал допрос в Госбюро расследований

Кличко вызывали для дачи показаний в статусе свидетеля в деле относительно возможных земельных махинаций / Facebook Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко не пришел 26 июля на допрос в Госбюро расследований. Также не явился ни один из его представителей.

Руководитель ГБР Роман Труба сообщил, что столичного голову вызывали для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в Киеве.

Теперь же, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, Кличко направят повестку на повторный допрос.

"Будем надеяться, что он придет и расскажет следствию свою позицию", - отметил Труба.

Напомним, 23 июля стало известно, что градоначальник столицы Украины Виталий Кличко получил повестку на допрос в Государственное бюро расследований. Сообщалось, что повестка была вручена по одному из дел по земельным махинациям, которые были возбуждены по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера юриста Андрея Портнова. Позже Кличко заявил, что считает сообщение о каких-либо нарушениях с его стороны полной ерундой.