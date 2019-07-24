Порошенко таки явился на допрос в Госбюро расследований

Петра Порошенко вызвали на допрос в качестве свидетеля / president.gov.ua

Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко пока не выходит на связь, пишет Украинская правда.

Как известно, бывшего президента следователи ГБР уже повторно вызвали на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском". В первый раз его ждали в 9:30 17 июля. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля. Однако, у Порошенко говорили, что никаких повесток политик не получал. Позднее появилась информация, что бывшего гаранта ждут в Госбюро расследований 25 июля.

Напомним, ранее сторонники Порошенко захватили офис ГБР из-за дела экс-президента.

Также напомним, что градоначальник столицы Украины Виталий Кличко тоже получил повестку на допрос в Государственное бюро расследований.