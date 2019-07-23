Порошенко настойчиво зовут на допрос: в ГБР раскрыли детали

Петра Порошенко ждут на допрос / Reuters

Государственное бюро расследований повторно вызвало на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля", - цитирует Интерфакс-Украина пресс-службу ведомства.

Как известно, ранее экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о подаче более 10 заявлений о совершении преступлений Порошенко и его окружением.

В свою очередь, в пресс-службе партии Европейская солидарности заявили о том, что Порошенко не получал повесток от каких-либо следственных органов.

Вместе с тем 15 июля сторонники Порошенко захватили офис ГБР из-за дела экс-президента. Бывший глава государства последовал примеру своего предшественника и собрал титушек.