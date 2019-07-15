Сторонники Порошенко захватили офис ГБР из-за дела экс-президента

Представители партии экс-президента Петра Порошенко с титушками захватили офис Государственного бюро расследований, которое занимается расследованием коррупционных преступлений бывшего гаранта.

"Сегодня в ГБР состоялась акция политической силы, отдельные участники которой вышли за пределы правового поля: ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом; заблокировали въезд и выезд транспорта с ГБР; сорвали проведение встречи с европейскими международными партнерами по развитию и усиления ГБР; требовали от директора правоохранительного органа "срочных результатов расследования", или вообще его отмены", - сообщил в Facebook директор ГБР Роман Труба.

Глава Государственного бюро расследований добавил, что захватывать офис структуры пришли неизвестные люди в балаклавах. В помещение они занесли огнетушители.

"Это — вмешательство в деятельность правоохранительных органов, в уголовные производства, фигурантом которых является экс-президент Украины. ГБР стоит на защите национальных интересов. Производство относительно пересечения морского пространства военными кораблями Украина — одна из важнейших для нас. Ведь поставить точку в этом вопросе значит защитить национальные интересы Украины. Думаю, что все участники тех событий должны быть убеждены в этом, идти на сотрудничество со следствием, предоставить показания и вместе защитить Украину", — подчеркнул он.

По словам директора ГБР, очевидно во время досудебного расследования произошла утечка информации. По факту инцидента, которому не место в структуре такого уровня, начата служебная проверка, виновные понесут уголовное наказание.

Накануне в Европейской солидарности заявили, что их сторонники пришли под офис ГБР с требованием отстранить Трубу от управления структурой. Они утверждают, что это были "военные запаса, добровольцы, волонтеры, общественные деятели и народные депутаты".

Кандидат в депутаты от ЕС Юрий Бирюков на своей странице в Facebook утверждает, что Труба не имеет претензий к качеству бронежилетов, которые поступали в украинской армии с 2014 года по март 2019 года, поэтому якобы ранее вводил общество в заблуждение.

Напомним, Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины.