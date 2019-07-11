Порошенко официально вызвали на допрос в Госбюро расследований

ГБР ждет Петра Порошенко на допрос

Бывший президент Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины.

Об этом изданию theБабель рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Как отмечается, Порошенко ждут на допрос 17 июля.

В то же время бывший заместитель главы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов подчеркнул, что Порошенко вызван на допрос по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода Кузня на Рыбальском.

"Уважаемые друзья, информирую, что Порошенко официально вызван на допрос в Государственное бюро расследований по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода Кузня на Рыбальском", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее суд дал добро на изъятие документов в банке Порошенко по делу о продаже Кузницы на Рыбальском.