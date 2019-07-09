"Отмыл 300 миллионов": Активы Ленинской кузни заморозят по делу против Порошенко

ГБР расследует сделку Порошенко / УНИАН

Прошение об аресте всего движимого и недвижимого имущества завода Кузня на Рыбальском (бывшая Ленинская кузня), а также его акций, подготовили и отправили на согласование в Генеральную прокуратуру следователи Госбюро расследований.

По информации, после процедуры согласования документ уйдет в суд, передает Страна.

Этот завод принадлежал Петру Порошенко и его бизнес-партнеру Игорю Кононенко (член фракции БПП). Но в ноябре 2018 года они продали его Сергею Тигипко за 300 миллионов долларов.

Отметим, бывший замглавы АП, юрист Андрей Портнов 23 мая подал заявление в Государственное бюро расследований, в котором обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов.

Читайте такжеПортнов подал первый иск против Порошенко за корабли в Керченском проливе"Друзья, утром зарегистрировали в государственном бюро расследовании заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки. В течение нескольких недель ждём от ГБР ходатайство в суд об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества", - написал тогда Портнов в своем телеграм-канале.

По словам Портнова, Порошенко легализовал 300 млн долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств.

Напомним, ранее суд дал добро на изъятие документов в банке Порошенко по делу о продаже Кузницы на Рыбальском.

Также ранее сообщалось, в Киеве горела Ленинская кузница, которую Тигипко купил у Порошенко и Кононенко.