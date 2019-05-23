Портнов подал заявление против Порошенко об отмывании $300 млн

23 мая 2019, 14:16

Юрист обвиняет экс-президента в воровстве денег у армии.

Андрей Портнов
Андрей Портнов подал очередной иск против Порошенко

Бывший замглавы АП , юрист Андрей Портнов подал в четверг, 23 мая, заявление в Государственное бюро расследований.

В нем он котором обвиняет экс-главу государства Петра Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов.

"Друзья, утром зарегистрировали в государственном бюро расследовании заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки. В течение нескольких недель ждём от ГБР ходатайство в суд об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества", - написал он в своем телеграм-канале.

Речь идет об отмывании средств на судостроительном заводе Кузня на Рыбальском, которая принадлежит Петр Порошенко

По словам Портнова, Порошенко легализовал $300 млн доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств.

"В рамках этого расследования мы будем добиваться максимально быстрого решения суда об аресте активов фигуранта в Украине и по всему миру", - отметил юрист.

Ранее вернувшийся в Украину после нескольких лет отсутствия Портнов, подал первое заявление о преступлении, совершенном бывшим президентом Петром Порошенко - за корабли в Керченском проливе.

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Петр Порошенко Андрей Портнов
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