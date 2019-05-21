Портнов подал первый иск против Порошенко за корабли в Керченском проливе

Портнов будет судиться с Порошенко / УНИАН

Экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов подал первое заявление о преступлении, совершенном бывшим президентом Петром Порошенко.

"Друзья, сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - сообщил она на своем канале в Telegram.

По словам Портнова, юристы приобретут ряд процессуальных прав, которые смогут использовать, если последует реакция следственного органа.

В иске Портнова указано, что Порошенко виновен в отправке кораблей ВМС через Керченский пролив, который закончился захватом в плен украинских моряков.

"Данные действия Петра Порошенко были направлены на умышленное совершение провокации агрессивных и прогнозированных действий российских военных по время напряженной ситуации и причинению потерь ВМС ВСУ", - сказано в документе.

Портнов утверждает, что экс-президент намеренно устроил провокацию с кораблями, чтобы ввести в стране военное положение.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко в комментариях в соцсетях отреагировал на возвращение в Украину бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

Как ранее сообщалось, вернувшийся в Украину экс-замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о намерении подать заявления в НАБУ и ГБР о якобы совершенных преступлениях Петром Порошенко и людьми из его окружения.