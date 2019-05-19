"Пора возвращаться": экс-соратник Януковича Портнов засветился в Украине

Андрей Портнов / Telegram-канал А.Портнова

Беглый экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

Об этом Портнов рассказал в своем Telegram-канале, а также опубликовал соответствующее фото.

"Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, - пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!" - написал Портнов.

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Ранее бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил о намерении вернуться в Украину.

Как известно, в 2014 году в прокуратуре заявляли об уголовных производствах против Андрея Портнова.