Саакашвили обратился в СБУ и купил билет в Украину

Саакашвили уже готов выезжать в Украину / УНИАН

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что уже обратился к главе СБУ Василию Грицаку о снятии с него запрета на въезд в Украину.

"У меня есть билет, но я уже обратился через юриста к главе СБУ снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде. Я очень хочу быть в Киеве", - заявил он в эфире телеканала Макси-ТВ.

Саакашвили заявил, что уже приобрел билеты в Украину на 22 апреля, однако без специального разрешения СБУ попасть в страну не сможет.

Напомним, Саакашвили предсказывал, что во втором туре выборов президента Украины 2019 Владимир Зеленский победит действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко.

Ранее Саакашвили записал видеообращение к действующему президенту Петру Порошенко, в котором призвал того возвратить ему украинский паспорт и пустить его обратно в Украину.