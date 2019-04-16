Саакашвили дал совет Зеленскому насчет Порошенко и его "мафиозного клана"

Саакашвили / Скриншот

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили считает, что во втором туре выборов президента Украины 2019 Владимир Зеленский победит действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко.

Саакашвили дал Зеленскому совет насчет действий сразу после инаугурации — "Порошенко и его мафиозный клан" не должны ни в какой форме остаться в украинской политике, говорится в видеообращении экс-главы Грузии, опубликованном на YouTube канале Зе! - Последний Шанс.

По словам бывшего чиновника, в Украине могла серьезно улучшиться ситуация во время президентства Виктора Ющенко, однако тогда лидер страны допустил "фатальную ошибку".

"…несмотря на все ухищрения, несмотря на все их трюки, я уверен, что время Петра Порошенко прошло, и вы (Зеленский — Ред.) — будущий президент Украины", — заявил Саакашвили.

Бывший грузинский лидер добавил, что ему далеко небезразлична судьба Украины, что он считает ее родной и поэтому позволил себе дать "маленький совет" Зеленскому насчет действия сразу после инаугурации.

"…вы сами сказали, Владимир Александрович, что в Грузии нам удалось побороть коррупцию и повернуть вектор развития нашей страны. Мы это сделали…, приложив… большие усилия и, в первую очередь, полностью поменяв правоохранительную систему, погнав большинство старых прокуроров, практически всех старых милиционеров и атакуя прямо институт воров в законе", — отметил он.

Экс-чиновник добавил, что "воры в законе были убраны со всех командных высот в экономике, с государственного аппарата, на который они имели влияние, и они были посажены в тюрьму".

"И это было началом наших реформ. Только после этого нам удалось поднять экономику, в 12 раз увеличить бюджет, на 400% увеличить валовый (внутренний — Ред.) продукт национальный Грузии, поднять благосостояние народа...", — подчеркнул Саакашвили.

"У Украины тоже был первый такой исторический шанс — сразу после первого Майдана (Оранжевая революция, началась в 2004 году — Ред.), когда с помощью народа, большой коалиции Виктор Ющенко победил на выборах и на него возлагались огромные надежды, но тогда мой друг Ющенко допустил фатальную ошибку — он разрешил Януковичу (уже бывший беглый президент Виктор Янукович — Ред.) со своей бандой остаться в политике…", — утверждает экс-президент.

Саакашвили сказал, что люди, которым Зеленский нанесет поражение на этих выборах, — "это мафия, которая пустила щупальца во все сферы жизни в Украине", и там они ему не дадут спуску.

"У вас нет времени, вам нужно действовать быстро, потому что они тоже будут действовать против вас", — предупредил политик Зеленского.

"Порошенко уже распространяет слухи, что, независимо от исхода выборов, в течение нескольких месяцев они вернутся обратно, у них будет большинство в парламенте, у них будет свое правительство, и потом они уберут и вас", — сообщил он.

Бывший грузинский лидер утверждает, что Зеленскому надо срочно менять генерального прокурора (сейчас пост занимает Юрий Луценко — Ред.). "…вам надо назначить Цербера демократии, который будет пользоваться доверие народа…", — посоветовал Саакашвили.

"Порошенко и его мафиозный клан не должны ни в какой форме остаться в украинской политике, помните это для того, чтобы избежать фатальных ошибок ваших предшественников", — заявил экс-губернатор.

Напомним, в Украине 31 марта прошел первый тур выборов президента 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов в Украине 2019 — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), а второе место занял Петр Порошенко (получил 15,95% голосов).

Поскольку никто из кандидатов в президенты на выборах 2019 Украина не набрал более 50% голосов избирателей, Центризбирком анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов президента 2019 запланирован на 21 апреля.