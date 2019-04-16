Саакашвили дал совет Зеленскому насчет Порошенко и его "мафиозного клана"

16 апреля 2019, 18:05

Бывший президент Грузии уверен, что время Порошенко прошло.

Саакашвили
Саакашвили / Скриншот

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили считает, что во втором туре выборов президента Украины 2019 Владимир Зеленский победит действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко.

Саакашвили дал Зеленскому совет насчет действий сразу после инаугурации — "Порошенко и его мафиозный клан" не должны ни в какой форме остаться в украинской политике, говорится в видеообращении экс-главы Грузии, опубликованном на YouTube канале Зе! - Последний Шанс.

По словам бывшего чиновника, в Украине могла серьезно улучшиться ситуация во время президентства Виктора Ющенко, однако тогда лидер страны допустил "фатальную ошибку".

"…несмотря на все ухищрения, несмотря на все их трюки, я уверен, что время Петра Порошенко прошло, и вы (Зеленский — Ред.) — будущий президент Украины", — заявил Саакашвили.

Бывший грузинский лидер добавил, что ему далеко небезразлична судьба Украины, что он считает ее родной и поэтому позволил себе дать "маленький совет" Зеленскому насчет действия сразу после инаугурации.

"…вы сами сказали, Владимир Александрович, что в Грузии нам удалось побороть коррупцию и повернуть вектор развития нашей страны. Мы это сделали…, приложив… большие усилия и, в первую очередь, полностью поменяв правоохранительную систему, погнав большинство старых прокуроров, практически всех старых милиционеров и атакуя прямо институт воров в законе", — отметил он.

Экс-чиновник добавил, что "воры в законе были убраны со всех командных высот в экономике, с государственного аппарата, на который они имели влияние, и они были посажены в тюрьму".

"И это было началом наших реформ. Только после этого нам удалось поднять экономику, в 12 раз увеличить бюджет, на 400% увеличить валовый (внутренний — Ред.) продукт национальный Грузии, поднять благосостояние народа...", — подчеркнул Саакашвили.

"У Украины тоже был первый такой исторический шанс — сразу после первого Майдана (Оранжевая революция, началась в 2004 году — Ред.), когда с помощью народа, большой коалиции Виктор Ющенко победил на выборах и на него возлагались огромные надежды, но тогда мой друг Ющенко допустил фатальную ошибку — он разрешил Януковичу (уже бывший беглый президент Виктор Янукович — Ред.) со своей бандой остаться в политике…", — утверждает экс-президент.

Саакашвили сказал, что люди, которым Зеленский нанесет поражение на этих выборах, — "это мафия, которая пустила щупальца во все сферы жизни в Украине", и там они ему не дадут спуску.

"У вас нет времени, вам нужно действовать быстро, потому что они тоже будут действовать против вас", — предупредил политик Зеленского.

"Порошенко уже распространяет слухи, что, независимо от исхода выборов, в течение нескольких месяцев они вернутся обратно, у них будет большинство в парламенте, у них будет свое правительство, и потом они уберут и вас", — сообщил он.

Бывший грузинский лидер утверждает, что Зеленскому надо срочно менять генерального прокурора (сейчас пост занимает Юрий Луценко — Ред.). "…вам надо назначить Цербера демократии, который будет пользоваться доверие народа…", — посоветовал Саакашвили.

"Порошенко и его мафиозный клан не должны ни в какой форме остаться в украинской политике, помните это для того, чтобы избежать фатальных ошибок ваших предшественников", — заявил экс-губернатор.

Напомним, в Украине 31 марта прошел первый тур выборов президента 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов в Украине 2019 — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), а второе место занял Петр Порошенко (получил 15,95% голосов).

Поскольку никто из кандидатов в президенты на выборах 2019 Украина не набрал более 50% голосов избирателей, Центризбирком анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов президента 2019 запланирован на 21 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Зеленский Михеил Саакашивили выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:05
Саакашвили дал совет Зеленскому насчет Порошенко и его "мафиозного клана"
17:58
Бывший губернатор подал в суд на Порошенко из-за своего увольнения
17:30
Народный синоптик сказал, когда в Украине ждать до +22 Видео
17:07
"Растрепана немножко": Вера Брежнева показала лицо без макияжа Видео
16:44
"Сиси у Бузовой-странный предмет": сеть недоумевает из-за меняющегося размера груди певицы Фото
16:39
Порошенко и Зеленский договорились с НСК Олимпийский насчет дебатов Видео
16:34
Ходившая голой в храмах модель обрадовалась пожару в соборе Парижской Богоматери
16:25
"Онлайн экшн": офицер ВСУ показал, как на Донбассе российские оккупанты нарвались на мину Видео
16:11
Омелян и его подчиненный получили предписание от НАПК
16:02
Сергей Шнуров написал циничный стих о пожаре в Нотр-Дам де Пари Видео
15:58
"Нагоняй" после первого тура: партийцам Порошенко устроили разнос на тайном съезде – СМИ Видео
15:50
Синоптики назвали области Украины, которым грозят сильные заморозки Видео
15:44
Астролог назвал причину пожара в Соборе Парижской Богоматери Видео
15:36
"Регинка раскормила?": Влад Топалов удивил сеть фото с оголенным торсом
15:30
"Избавить от старья": Савченко пригрозила изменить Раду Видео
15:28
Партия Зеленского уверенно возглавляет парламентский рейтинг – опрос Видео
15:25
В Кремле прокомментировали слухи о массовой выдаче паспортов жителям оккупированного Донбасса
15:16
Новую часть Mortal Kombat 11 запретили для Украины Видео
15:12
Больше не эффектная брюнетка: Maruv неожиданно сменила имидж
15:01
Telegram угрожает заблокировать официальный канал ТСН
14:51
"Манящая и сочная": Елена Кравец удивила сеть фото с глубоким декольте
14:48
Оператор рекламы рассказал, как и почему в Украине появились борды с "концом" Порошенко
14:37
Почему освободили Савченко, и что странного в ее деле Видео
14:29
Синоптик обнадежила украинцев: дожди прекратятся, вернется солнечная погода Видео
14:28
Савченко вернется на работу в Раду - адвокат
14:27
Социологи узнали, сколько украинцев желают дебатов между Зеленским и Порошенко – опрос
14:26
Экс-глава разведки раскрыл причину, почему выпустили Савченко Видео
14:19
Пожар в Нотр-Дам де Пари: как украинские звезды отреагировали на трагедию в Париже Видео
13:47
Скандальный Charlie Hebdo отметился карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери
13:42
Зеленский оглушительно побеждает Порошенко во втором туре президентских выборов - опрос Видео
13:25
В России приняли закон об изоляции рунета и пригрозили заблокировать Facebook и Twitter
13:05
Мстители: Финал: в сеть слили ключевые части фильма Видео
12:53
"Именно эта импотенция превратила Порошенко в шоумена": соцсети об освобождении Савченко и Рубана Видео
12:34
Угроза срыва выборов: стало известно о хитрой уловке команды Порошенко перед вторым туром Видео
12:17
В Нафтогазе заявили о невозможности снижения цены на газ для населения
12:16
"Мы не попрощались": Ани Лорак показала эмоциональный клип-исповедь, снятый в Киеве Видео
12:15
"Не останется безнаказанным": Луценко оценил освобождении из-под стражи Савченко и Рубана Видео
11:44
"Надо изменить систему": отец Зеленского откровенно рассказал о решении сына идти в президенты Видео
11:39
"Если вам мало Савченко с Рубаном": киевский суд отменил розыск и заочный арест блогера Шария Видео
11:11
Девушка дня Instagram: горячая красотка из Греции Елена Кампери Фото
11:03
В РФ назвали число украинцев, получивших российское гражданство с начала войны Видео
10:57
За победу Зеленского мы должны благодарить исключительно Петра Порошенко мнение
10:53
"Мерзавец и гон*он": оправдание Березовца за пост про Нотр-Дам и Зеленского не устроило украинцев Видео
10:32
Битва между Порошенко и Зеленским как тревожная мировая тенденция мнение
10:24
Стало известно, когда украинцы смогут менять оператора без смены номера телефона Видео
10:07
В Ровно школьница станцевала на полицейском авто, родителям грозят наказанием Видео
09:44
Сгоревший Нотр-Дам де Пари: что из мировых реликвий удалось спасти. Первые фото после пожара Фото Видео
09:35
От снега и лавин до +16 градусов: синоптики пообещали украинцам погоду на любой вкус Видео
09:10
"Этот регион интересен любым властям": названа область, где экс-власти возьмут реванш в случае победы Зеленского Видео
08:58
В Киеве жестоко "отметелили" наркокурьера, продававшего зелье несовершеннолетним Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться