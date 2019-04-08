"Поступить по-человечески правильно": Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему украинский паспорт

Михеил Саакашвили / УНИАН

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесчины Михеил Саакашвили записал видеообращение к действующему президенту Петру Порошенко, в котором призвал того возвратить ему украинский паспорт и пустить его обратно в Украину.

Свое обращение политик опубликовал на своей странице в Facebook.

"Петр Алексеевич, вы говорите, что вы изменились, что хотите жить по-закону. […] Простой вопрос к вам − слабо восстановить законность, вернуть мне мой украинский паспорт и пустить меня в Украину? Если вы не боитесь, если вы действительно такой смелый, действительно решили измениться, у вас есть возможность так сделать, поступить как гарант законности, поступить по-человечески правильно", − заявил он.

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, почему Саакашвили не вернется в Украину Позднее политический аналитик и экс-нардеп Александр Доний объяснил, почему Саакашвили могут вернуть гражданство Украины.