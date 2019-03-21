Аваков рассказал, почему Саакашвили не вернется в Украину

Михеил Саакашвили и Арсен Аваков / KP.UA

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков в категорическом тоне исключил вариант с возвращением бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили в страну сразу после президентских выборов-2019.

Соответствующее заявление он сделал в интервью журналисту/медиаменеджеру Дмитрию Гордону.

"Пиар за 300 долларов в день 1 апреля. Он решил, что таким образом оплатит вам свое время на вашем канале. Саакашвили даже не сядет в самолет, его не пустят. Потому что он имеет запрет на въезд на территорию Украины", − прокомментировал Аваков слова Саакашвили о якобы приобретенном им билете на рейс в Киев на 1 апреля нынешнего года.

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Напомним, ранее Саакашвили рассказал, на что Порошенко готов был обменять Крым, а также назвал безвизовый режим между Украиной и ЕС своей заслугой.