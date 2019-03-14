Саакашвили рассказал, на что Порошенко готов был обменять Крым

Порошенко Саакашвили / "24 канал"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который уже похвастался, что вернется в Украину после проигрыша Петра Порошенко на выборах 2019, озвучил новую порцию компромата на нынешнего главу Украины.

Саакашвили утверждает, что в личном разговоре с ним в 2014 году Порошенко заявлял о готовности обменять аннексированный Россией Крым на членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

"У меня был разговор с Порошенко, и он мне сказал: ты ж практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию, точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет – но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО", – заявил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

При этом политик добавил, что именно потеря полуострова, то есть "территориальный конфликт", может стать одной из причин, почему Украине отказывают в членстве в ЕС и НАТО.

Ранее Саакашвили рассказал, какой шанс упустил Порошенко. Для президента Украины власть — самоцель, отметил экс-глава Грузии.

Также Саакашвили заявил, что Порошенко убивает Украину. Путина в каком-то смысле устраивает украинский президент, полагает бывший глава Грузии.

Напомним, в конце мая 2015 года Петр Порошенко назначил Михеила Саакашвили главой Одесской ОГА, а в начале ноября 2016-го решил уволить с поста.

В конце февраля 2018 года стало известно, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года. Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано.

До этого — 12 февраля — в Киеве экс-чиновника задержали, привезли в аэропорт "Борисполь" и оттуда на самолете доставили в Польшу. СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

Ранее Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.