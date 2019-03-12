Порошенко убивает Украину — Саакашвили

12 марта 2019, 22:10

Путина в каком-то смысле устраивает украинский президент, полагает бывший глава Грузии.

Михеил Саакашвили полагает, что Петр Порошенко убивает Украину
Петр Порошенко убивает Украину, полагает Михеил Саакашвили / Фокус

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили считает, что глава Украины Петр Порошенко является большой проблемой, поскольку он убивает свою страну.

Российский лидер Владимир Путин не нападает на украинское государство, в частности, потому что верит в его саморазрушение, рассказал бывший чиновник в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам собеседника, президент РФ не так далек от истины.

"…однозначно, враг всех нас — Путин. Порошенко — это большая проблема, потому что он убивает Украину, как Иванишвили (экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили — Ред.) убивает Грузию", — заявил он.

Читайте также"Высокомерный и лживый": политолог объяснил, зачем Порошенко брал власть в УкраинеПолитик добавил, что в каком-то смысле Путина они устраивают, поскольку убивают страны.

"…Путин сейчас только потому не нападает крупномасштабно… на Украину, а он бы это легко… бы мог бы сделать… он боится, во-первых, международной цены за это, а во-вторых, он считает, что Украина саморазрушится и так…", — сказал Саакашвили.

Ранее Михеил Саакашвили говорил, что Петр Порошенко упустил шанс попасть в историю Украины и Европы, поскольку у него есть самоцель быть богаче. Бывший глава Одесской ОГА полагает, что президент "барыга", а не государственный деятель.

Справка. В конце мая 2015 года Петр Порошенко назначил Михеила Саакашвили главой Одесской ОГА, а в начале ноября 2016-го решил уволить с поста.

В конце февраля 2018 года стало известно, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года. Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано.

Напомним, 12 февраля в Киеве экс-чиновника задержали, привезли в аэропорт "Борисполь" и оттуда на самолете доставили в Польшу. СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

До этого — 5 числа — Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище. 

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вторжение Петр Порошенко Бидзина Иванишвили Владимир Путин Михеил Саакашивили
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