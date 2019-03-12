"Самоцель быть богаче": Саакашвили рассказал, какой шанс упустил Порошенко

Петр Порошенко упустил шанс занять высокое место в истории, сообщил Михеил Саакашвили / Reuters

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили полагает, что глава Украины Петр Порошенко упустил шанс попасть в историю своей страны и Европы, поскольку у него есть самоцель быть богаче.

Украинский лидер "барыга", а не государственный деятель, рассказал бывший чиновник в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам собеседника, для Порошенко власть является самоцелью, но с помощью нее он пытается достичь других самоцелей.

"…я думал, что Порошенко хочет войти не только в список миллиардеров на высшую строку журнала Forbs, но и в книги истории Украины… мне казалось, что вот галерея украинских героев — вот то, что могло светить Порошенко, если бы он действительно провел реформы, если бы он действительно развил очень быстро Украину, он бы занял очень-очень высокое место", — отметил Саакашвили.

Политик полагает, что президент мог бы расположиться на высоком месте не только в истории Украины. "…человек, который спас бы Украину для Европы, сделал бы ее европейской державой, мог бы закрепиться… в истории Европы на уровне… больших европейских деятелей прошлого века…", — заявил бывший грузинский лидер.

Читайте также"Высокомерный и лживый": политолог объяснил, зачем Порошенко брал власть в УкраинеЭкс-чиновник считает, что Порошенко упустил шанс занять высокое место в истории, "потому что для него власть — это самоцель, но для достижения других самоцелей, а другая самоцель — быть богаче".

"… короче, барыга он. Он не государственный деятель…", — подчеркнул собеседник. Ранее нардеп Владимир Парасюк говорил Главреду, что Петр Порошенко "очень боится потерять власть", украинский лидер просыпается с мыслью "как еще раз обмануть людей" и с этой мыслью засыпает.

Справка. В конце мая 2015 года Петр Порошенко назначил Михеила Саакашвили главой Одесской ОГА, а в начале ноября 2016-го решил уволить с поста.

В конце февраля 2018 года стало известно, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года. Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано.

Напомним, 12 февраля в Киеве экс-чиновника задержали, привезли в аэропорт "Борисполь" и оттуда на самолете доставили в Польшу. СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

До этого — 5 числа — Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.