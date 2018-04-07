Парасюк сказал, чего очень боится Порошенко

Народный депутат Владимир Парасюк заявил, что президент Петр Порошенко "очень боится потерять власть".

Украинский лидер просыпается с мыслью "как еще раз обмануть людей" и с этой мыслью засыпает, рассказал политик во время чата на "Главреде".

"И когда общество считает, что власти плевать на людей, то это неправда. Они вас боятся", — отметил собеседник.

По словам нардепа, бывали случаи, что он видел, как в Верховной Раде "какой-то политик читал комментарии под своим постом, и на его глазах было видно, что ему страшно". "Потому действие, которое он сделал, возмутило общество", — добавил Парасюк.

Ранее экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин говорил "Главреду", что Петр Порошенко "маниакально боится за свою жизнь", фактически у президента "в полном объеме уже действует фобия в виде мании его преследования и убийства".