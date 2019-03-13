Саакашвили "намылился" в Украину, а в Госпогранслужбе уже дали от ворот поворот

Михеил Саакашвили собирается вернуться в Украину 1 апреля, в Госпогранслужбе сообщили, что его не пустят в страну / Reuters

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили считает, что после первого тура президентских выборов в Украине пограничники пустят его из ЕС в нашу страну, и хочет прилететь 1 апреля.

Нынешний украинский лидер Петр Порошенко не пройдет во второй тур и пограничники перестанут выполнять его приказ о запрете на въезд, рассказал бывший чиновник в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В Госпогранслужбе Украины уже дали Саакашвили "от ворот поворот".

"Данное лицо не является гражданином Украины и нет оснований для его въезда в Украину до 2021 года", — заявил спикер ведомства Олег Слободян в комментарии ВВС News Украина.

Политик говорил, что собирается прилететь в нашу страну 1 апреля и показал билеты на самолет из Польши в международный аэропорт Борисполь на 14.05.

"Как только он (Порошенко — Ред.) не пройдет во второй тур, я более чем уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ не пускать меня в Украину", — сказал бывший грузинский лидер.

Напомним, в конце мая 2015 года Петр Порошенко назначил Михеила Саакашвили главой Одесской ОГА, а в начале ноября 2016-го решил уволить с поста.

В конце февраля 2018 года стало известно, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года. Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано.

До этого — 12 февраля — в Киеве экс-чиновника задержали, привезли в аэропорт "Борисполь" и оттуда на самолете доставили в Польшу. СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

Ранее Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Справка. В Украине 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек. Позже пять кандидатов отказались принимать участие в избирательной гонке.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).

Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование и выяснила, что кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют наибольший уровень поддержки среди граждан Украины, поэтому именно они встретятся во втором туре выборов-2019.